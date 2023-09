Les contrats à terme sur le maïs ont progressé mardi dans un marché agité, stimulés par les achats d'aubaine après que les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis près de trois ans, mais limités à la hausse par les prévisions d'une récolte abondante et d'une faible demande à l'exportation, ont indiqué les opérateurs.

Les cours du soja ont augmenté, se débarrassant de la pression exercée par la récolte et la stabilisation de l'évaluation des récoltes américaines, tandis que les cours du blé ont baissé en raison de la concurrence persistante des fournisseurs de la mer Noire.

À 11 h 20 CDT (1620 GMT), le contrat de maïs de décembre le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 4-3/4 cents à 4,76-1/4 le boisseau, rebondissant après une chute à 4,67-3/4, le prix le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le soja de novembre du CBOT a gagné 2-1/4 cents à 13,19 dollars le boisseau, tandis que le blé de décembre a perdu 1-1/4 cents à 5,90 dollars le boisseau.

Le maïs s'est redressé après trois séances de baisse, mais il a eu du mal à surmonter la surabondance de l'offre mondiale et la faiblesse de la demande pour les exportations américaines.

"Le maïs va être difficile à vendre", a déclaré Ben Buie, vice-président de la coopérative agricole Crystal Valley CooCorn, dans le centre-sud du Minnesota. "Nous avons tellement d'hectares et la demande n'est tout simplement pas là.

M. Buie a déclaré que certains étaient optimistes quant au fait que les rendements inférieurs aux prévisions pourraient soutenir les prix du maïs et du soja.

"Nous serons certainement en dessous de l'année dernière (en ce qui concerne les rendements récoltés). Difficile de dire dans quelle mesure tant que les moissonneuses-batteuses n'auront pas commencé à rouler", a-t-il déclaré, ajoutant que dans sa région, la récolte n'avait pas encore atteint 1 % ou 2 %.

À l'échelle nationale, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a déclaré lundi en fin de journée que les récoltes de maïs aux États-Unis n'étaient pas encore terminées.

a déclaré que la récolte de maïs était achevée à 9 % dimanche et celle de soja à 5 %, en avance sur les moyennes quinquennales.

L'USDA a estimé que 51 % de la récolte de maïs était en bon ou excellent état, soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, mais les évaluations du soja sont restées inchangées, 52 % de la récolte étant considérée comme bonne ou excellente, contrairement aux attentes du marché qui tablait sur une baisse d'un point de pourcentage.

Les contrats à terme sur le blé ont été influencés par des rappels de l'abondance de l'offre en provenance de la mer Noire. En Ukraine, un cargo transportant des céréales a quitté le port ukrainien de Chornomorsk, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, dans un test de la capacité de Kiev à débloquer ses ports maritimes pour les exportations de céréales. Le navire est l'un des deux qui sont entrés à Chornomorsk la semaine dernière.

Entre-temps, les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris, Naveen Thukral à Singapour et Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Marguerita Choy)