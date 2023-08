Les contrats à terme sur le maïs et le blé du Chicago Board of Trade se sont raffermis jeudi, les opérateurs se défaisant de leurs paris baissiers à l'approche d'un rapport clé du gouvernement américain sur l'offre et la demande vendredi.

Le marché du soja a été mitigé, les contrats de l'ancienne récolte, peu échangés, ayant baissé et les contrats de la nouvelle récolte s'étant raffermis, les investisseurs ayant ajusté leurs positions avant le rapport sur les dernières estimations de la récolte américaine, que les opérateurs surveillent.

Les opérateurs ont également noté des achats à prix cassés sur les marchés du soja et du maïs, qui se sont redressés après avoir atteint leurs plus bas niveaux en début de semaine, suite à la pluie et aux températures douces qui ont favorisé les conditions de croissance dans le Midwest américain.

Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré tôt jeudi que les ventes à l'exportation de soja s'élevaient à 1,503 million de tonnes métriques au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 août. Les analystes avaient prévu un total hebdomadaire compris entre 300 000 et 1,8 million de tonnes métriques.

La Chine, premier acheteur de l'oléagineux, a représenté 767 800 tonnes métriques, reflétant une récente série d'accords.

"Je pense que la Chine va continuer à jouer un rôle important dans les exportations", a déclaré Jason Britt, président de Central States Commodities, une société de courtage basée dans le Missouri. "Les chiffres de la demande sont bons.

Les contrats à terme CBOT pour le soja de novembre se sont établis en hausse de 9-3/4 cents à 13,18-1/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme CBOT sur le maïs de décembre ont gagné 2 cents à 4,96-1/4 dollars le boisseau et les contrats CBOT sur le blé tendre rouge d'hiver de septembre ont gagné 2-3/4 cents à 6,37-3/4 dollars le boisseau.

Les ventes à l'exportation de maïs de 908 800 tonnes métriques étaient conformes aux attentes de 275 000 à 1,2 million de tonnes métriques. Les ventes à l'exportation de blé de 561 200 tonnes métriques ont dépassé la limite supérieure des prévisions qui allaient de 200 000 à 500 000 tonnes métriques.

L'Ukraine a annoncé jeudi la mise en place d'un "corridor humanitaire" pour permettre aux cargos bloqués dans ses ports de naviguer vers la mer Noire, suggérant une réponse au récent retrait de la Russie d'un accord sur un corridor céréalier. (Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Subhranshu Sahu, Sherry Jacob-Phillips, Richard Chang et Jonathan Oatis)