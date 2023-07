Les contrats à terme sur le maïs et le blé à Chicago ont baissé mercredi en raison d'échanges techniques et de l'annonce de prévisions plus favorables que prévu pour le blé de printemps dans certaines régions du Dakota du Nord, alors même qu'une vague de chaleur s'étendait sur le Midwest américain et une partie de la vallée du Mississippi, selon les négociants.

Dans le même temps, les cours du soja sont restés stables, voire en hausse, stimulés par la faiblesse du dollar américain et par des informations sur des ventes à l'exportation de soja américain vers des destinations inconnues, selon le ministère américain de l'agriculture.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en baisse de 40-1/4 cents à 7,20 dollars le boisseau.

L'OTAN a déclaré mercredi qu'elle renforçait la surveillance de la région de la mer Noire, tout en condamnant la sortie de la Russie d'un accord garantissant le passage en toute sécurité des navires transportant des céréales ukrainiennes.

Les contrats à terme sur le maïs ont suivi la baisse du blé, perdant 17 cents pour s'établir à 5,48-1/4 $ le boisseau. Les contrats à terme sur le soja sont restés inchangés à 14,20 dollars le boisseau.

Pendant la majeure partie de la journée de mercredi, les négociants se sont concentrés sur les conditions météorologiques et les rendements potentiels dans le Midwest.

Selon les prévisions du système de prévision global (GFS) de la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'Iowa devrait connaître une chaleur de plus de 100 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius), a déclaré Don Roose, président de la société U.S. Commodities, basée dans l'Iowa.

Même si une vague de chaleur s'est abattue sur une partie de la vallée du Mississippi et du Midwest - certains agriculteurs du Missouri faisant état de vents violents et d'une chaleur étouffante - les négociants ont indiqué que les rapports faisant état de pluies favorables aux cultures dans le nord du Midwest ont pesé sur les marchés, ont indiqué les négociants.

Ajoutant une pression sur les prix à terme du blé et du maïs, les observateurs d'une tournée annuelle des cultures américaines ont prévu mardi que le blé de printemps dans le sud et le centre-est du Dakota du Nord produirait des rendements supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

"Les gens se disent que si le rendement du blé est meilleur que prévu dans le nord, les rendements du maïs et du soja seront peut-être meilleurs aussi", a déclaré M. Roose. (Informations complémentaires fournies par Naveen Thukral, Sybille de La Hamaide et Michael Hogan ; Rédaction : Emma Rumney, Jonathan Oatis et Grant McCool)