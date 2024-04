Les cours à terme des céréales américaines ont baissé lundi, la pression exercée par l'abondance de l'offre ayant en partie annulé les gains importants enregistrés à la fin de la semaine dernière à la suite d'un rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) qui prévoyait des semis de maïs moins importants que prévu aux États-Unis.

Les prix à terme du soja ont baissé en même temps que ceux du maïs et du blé, en raison de l'abondance de l'offre mondiale et du ralentissement saisonnier de la demande d'exportations américaines.

L'appréciation du dollar américain a accentué la pression sur les céréales, car elle rend les produits de base libellés en dollars plus coûteux pour les importateurs munis d'autres devises.

Les négociants en céréales se tournent vers les conditions météorologiques des semis de printemps après que l'USDA a estimé jeudi que les semis de maïs étaient bien en deçà des attentes du marché.

Certains analystes et négociants s'attendent à ce que les superficies de maïs augmentent avec de bonnes conditions météorologiques pour les semis de printemps, ce qui pourrait stimuler la production alors que les réserves sont déjà abondantes.

"Les perspectives météorologiques américaines pour les deux prochaines semaines prévoient, pour la plupart, des températures et une humidité supérieures à la normale. Cela renforce l'idée que nous aurons de bons semis précoces", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef de la société de courtage Allendale.

Les contrats à terme sur le maïs de mai du Chicago Board of Trade (CBOT) étaient en baisse de 6-3/4 cents à 4,35-1/4 dollars le boisseau à 11 h 44 HAC (16 h 44 GMT) après que les données de l'USDA de jeudi dernier aient déclenché la plus forte hausse du maïs en plus de huit mois.

Le soja de mai était en baisse de 6-1/4 cents à 11,85-1/4 dollars le boisseau.

Le blé tendre rouge d'hiver de mai du CBOT a perdu 3 cents à 5,57-1/4 dollars le boisseau et le blé dur rouge d'hiver de mai du K.C. a perdu 12 cents à 5,73-1/4 dollars, les opérateurs anticipant une amélioration de l'évaluation des cultures d'hiver dans un rapport de l'USDA qui sera publié après la clôture.

"Le prix du blé est fixé en fonction d'un chiffre bien meilleur, allant de bon à excellent, pour l'état des cultures", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

Les faibles perspectives d'exportation du blé américain ont également pesé sur le marché, les fournisseurs concurrents continuant à proposer des céréales moins chères sur le marché mondial. (Reportage complémentaire de Bernadette Christina à Jakarta ; rédaction de Mrigank Dhaniwala et Barbara Lewis)