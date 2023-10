Les contrats à terme sur le maïs et le blé de Chicago ont augmenté jeudi, tandis que le soja est resté stable dans un marché agité, les opérateurs ayant digéré un rapport du gouvernement américain sur les ventes à l'exportation des produits agricoles américains, tandis que la baisse des prix du pétrole, la chute des marchés d'actions et la montée en flèche des rendements obligataires ont suscité des inquiétudes sur la demande mondiale.

Le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) a grimpé de plus de 1,5% à 4,94 dollars le boisseau à 11:23 CDT (1723 GMT), rebondissant après deux séances de pertes et trouvant un soutien à la moyenne mobile de 20 jours du contrat de décembre. Le blé tendre rouge d'hiver a progressé de près de 3% à 5,76-3/4 dollars, après la baisse de mercredi, les risques de sécheresse pour les cultures de l'hémisphère sud s'opposant à la pression exercée par les abondantes disponibilités de la mer Noire. Le contrat de soja le plus actif était en hausse d'environ 0,3 % à 12,77 dollars le boisseau.

Les chiffres des ventes à l'exportation du ministère américain de l'Agriculture (USDA), publiés jeudi, indiquent que les achats hebdomadaires à l'étranger de maïs, de soja et de blé américains se situent dans les limites des estimations des analystes interrogés par Reuters.

"Les ventes à l'exportation ont été raisonnablement bonnes aujourd'hui", a déclaré Dale Durchholz, consultant privé en risque de matières premières à Bloomington, dans l'Illinois. Mais il a ajouté qu'elles n'ont guère contribué à apaiser les inquiétudes concernant ce qu'il a appelé "un secteur d'exportation généralement terne".

Les stocks de cultures américaines sont au centre de l'attention. Le temps doux de l'automne devrait accélérer les récoltes, tandis que les données récentes suggèrent des rendements meilleurs que ce que l'on craignait à la suite des périodes chaudes et sèches de l'été.

"Sur les marchés du maïs et des haricots, il y a un camp haussier qui insiste sur le fait que les rendements vont être choqués, qu'ils vont être beaucoup plus bas que ce que l'on pense. Je ne fais pas partie de ce camp", a déclaré Clayton Pope, de la société de conseil en risques agricoles Clayton Pope Commodities à Champaign, dans l'Illinois.

"En fait, nous entendons le contraire. La plupart de nos clients sont extrêmement satisfaits de leurs rendements", a-t-il ajouté.

L'USDA doit publier le 12 octobre un rapport très suivi sur la récolte actuelle aux États-Unis. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction d'Elaine Hardcastle)