Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans jeudi, entraînés par les prévisions de récoltes abondantes en Amérique du Sud et les inquiétudes concernant la demande, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont été mitigés, soutenus par les attentes de nouvelles sanctions américaines contre le principal exportateur mondial de blé, la Russie, ainsi que par l'écart entre les marchés du maïs et du soja.

A 12:57 CST (1857 GMT), les contrats à terme de maïs de mars du Chicago Board of Trade étaient en baisse de 4-1/2 cents à 4,06-1/2 le boisseau après avoir glissé à 4,04-1/4, le plus bas sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif depuis novembre 2020.

Le contrat CBOT de soja de mars perdait 12-1/2 cents à 11,48-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint 11,47-3/4 dollars, soit le plus bas niveau pour un contrat de soja le plus actif depuis décembre 2020. Le blé de référence CBOT de mai gagnait 3/4 de cent à 5,78-3/4 dollars le boisseau.

Les baisses des contrats à terme sur le maïs et le soja du CBOT se sont accélérées depuis le début de l'année 2024, car les perspectives de récolte en Amérique du Sud se sont améliorées, malgré des périodes de conditions météorologiques difficiles.

"Les récoltes en Amérique du Sud semblent assez bonnes. On ne sait toujours pas quelle sera l'ampleur de la récolte de maïs au Brésil, mais les conditions météorologiques favorisent actuellement son développement", a déclaré Terry Reilly, stratège agricole principal chez Marex.

Les précipitations attendues au cours des prochains jours dans la région de la Pampa en Argentine devraient favoriser les récoltes de soja et de maïs pour 2023/24, a indiqué la bourse des céréales de Buenos Aires dans un rapport publié cette semaine.

La bourse argentine des céréales de Rosario a revu à la baisse ses estimations pour les récoltes de soja et de maïs de 2023/24, mais les 49,5 millions de tonnes métriques de soja et les 57 millions de tonnes de maïs représentent toujours une amélioration considérable par rapport à l'année précédente.

Après une récolte record de maïs aux États-Unis en 2023, les perspectives d'augmentation des stocks de céréales et la baisse de la demande chinoise d'aliments pour animaux ont incité les spéculateurs à créer des positions courtes nettes massives sur les contrats à terme de maïs et de soja.

La vente pourrait se poursuivre, a déclaré Ole Houe chez IKON Commodities à Sydney.

"Avec le poids de la récolte sud-américaine, je pense que nous descendrons en dessous de 4 dollars", a-t-il déclaré, tout en avertissant que l'énorme position à découvert détenue par les investisseurs signifiait qu'en cas de reprise, celle-ci serait probablement rapide.