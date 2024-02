Les prix du maïs à Chicago sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans mercredi, alors que les cartes météorologiques indiquent qu'une période chaude et sèche en Argentine fera place à des pluies généralisées dans les jours à venir, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le soja ont également baissé - le contrat de soja le plus actif sur un graphique continu ayant atteint son prix le plus bas depuis le 15 décembre 2020 - alors que les prévisions de pluie dans les principales régions de culture brésiliennes s'ajoutent aux attentes d'importantes réserves en Amérique du Sud.

Selon Karl Setzer, cofondateur de Consus Ag Consulting, les mouvements du marché soulignent le fait que les acteurs du marché se focalisent à nouveau sur les prévisions d'une surabondance de la production de céréales et d'oléagineux cette année.

"En ce moment, nous n'avons pas un marché à faible demande", a déclaré M. Setzer. "Ce que nous avons, c'est un problème d'offre. Nous sommes en surproduction par rapport aux besoins mondiaux.

Cette préoccupation concernant l'offre et la demande est également ce qui a poussé les fonds et les autres acteurs du marché à passer la journée à ajuster leurs positions avant une série de rapports sur les récoltes jeudi.

Cette série de données comprendra la mise à jour par l'agence brésilienne Conab des estimations officielles de la production du pays, les estimations de Statistique Canada sur les stocks de céréales de son pays, et les prévisions mensuelles de l'offre et de la demande américaines et mondiales du ministère américain de l'agriculture.

M. Setzer a indiqué que les professionnels surveilleront tout particulièrement les estimations de la Conab, après que l'USDA a fait état le mois dernier de récoltes brésiliennes plus importantes que prévu, ainsi que de niveaux de rendement et de production plus élevés aux États-Unis pour les récoltes récentes.

"La Conab a tendance à suivre l'USDA en ce qui concerne les chiffres de production", a déclaré M. Setzer, ajoutant que si les chiffres de la Conab sont relativement élevés, "cela signifie que les chiffres de l'USDA sont probablement assez proches".

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en baisse de 4-1/2 cents à 4,34-1/4 boisseaux. Le contrat de soja CBOT a clôturé en baisse de 10-1/2 cents à 11,89 dollars le boisseau. Le blé CBOT a gagné 7 cents à 6,02 dollars le boisseau. (Informations complémentaires fournies par Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Rashmi Aich, Will Dunham, Varun H K, Shounak Dasgupta et Sandra Maler)