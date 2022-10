Le maïs et le soja augmentent grâce à la vigueur des matières premières ; le blé est mitigé.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja américains ont augmenté mardi, suite à la vigueur générale des marchés des matières premières et des actions liée à l'apaisement des inquiétudes concernant l'économie mondiale, selon les traders.

Le Dollar Index s'est refroidi, s'éloignant davantage des sommets de deux décennies atteints le mois dernier après que la banque centrale d'Australie ait surpris les investisseurs avec une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu, atténuant les craintes que des taux plus élevés au niveau mondial ne déclenchent une récession. Un dollar plus faible a également tendance à rendre les céréales américaines plus compétitives sur le marché de l'exportation.

"Si l'on regarde les marchés extérieurs, on peut dire que l'environnement devrait être favorable aux risques", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, basé dans l'Iowa.

À 12 h 59 CDT (1759 GMT), le maïs de décembre du Chicago Board of Trade était en hausse de 3-3/4 cents à 6,84-1/2 $ le boisseau et le soja de novembre était en hausse de 12-3/4 cents à 13,86-3/4 $ le boisseau.

La vigueur du pétrole brut a contribué à faire monter les prix à terme des céréales, étant donné le rôle du maïs comme principale matière première américaine pour l'éthanol et l'utilisation du soja dans le biodiesel, selon M. Roose.

La pression saisonnière liée à l'expansion de la récolte américaine a également pesé sur le marché, bien que les traders attendent davantage d'informations sur les rendements récoltés pour avoir une meilleure idée de la taille des cultures américaines.

La récolte de maïs aux États-Unis était achevée à 20 % dimanche, a déclaré le ministère américain de l'agriculture (USDA) dans un rapport hebdomadaire sur l'état des cultures, ce qui est inférieur à la moyenne quinquennale de 22 %. La récolte de soja était plus avancée, à 22 %, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 20 %, mais derrière la moyenne quinquennale de 25 %.

Les prix à terme du blé américain étaient mitigés, le blé tendre rouge d'hiver CBOT étant en baisse tandis que le blé de force rouge d'hiver K.C. était en hausse en raison des inquiétudes concernant les conditions sèches dans la ceinture de blé dur des Plaines. Le blé de décembre du CBOT était en baisse de 5 cents à 9,07 $ le boisseau, et le blé dur de décembre du K.C. était en hausse de 2 cents à 9,90-3/4 $.

"La sécheresse est un problème dans les ceintures de blé d'hiver rouge dur et rouge tendre (des États-Unis), mais les plus grandes préoccupations à long terme concernent la sécheresse persistante dans les Plaines", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef des produits de base chez StoneX, dans une note au client.

Les négociants continuent de surveiller les tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui figurent parmi les principaux exportateurs mondiaux de céréales.

Les semis de blé d'hiver de l'Ukraine pour la récolte 2023 n'ont couvert qu'un tiers de la superficie réalisée à la même époque l'année dernière, selon les données du ministère de l'agriculture du pays européen mardi. (Reportages supplémentaires de Naveen Thukral à Singapour et Sybille de La Hamaide à Paris ; montage de Subhranshu Sahu, David Goodman et Paul Simao)