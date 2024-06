Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont baissé lundi en raison d'une demande hésitante, de transactions techniques et d'attentes de progrès importants en matière de semis et d'état des cultures pour le maïs plus tard dans la journée, ont indiqué les traders.

Le blé de Chicago a reculé au cours d'une séance agitée, sous l'effet des inquiétudes suscitées par les dégâts subis par les cultures russes et de l'absence de perspectives d'amélioration, selon les négociants.

Le soja a baissé de 20-1/2 cents à 11,84-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint 11,91 dollars, son niveau le plus bas depuis le 2 mai. Le maïs a perdu 2 3/4 cents pour clôturer à 4,43-1/2 dollars le boisseau.

"La demande est au mieux médiocre et, en l'absence de problèmes météorologiques, les prix vont baisser jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau suffisamment bas pour stimuler la demande", a déclaré Mark Soderberg, analyste chez ADM Investor Services.

Le département américain de l'agriculture a indiqué que 91 % du maïs était planté dimanche, ce qui correspond aux estimations des analystes, et que 75 % du maïs américain était considéré comme étant en bon ou en excellent état, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes.

Le soja était planté à 78 %, se situant dans le bas de la fourchette des estimations des analystes.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a perdu 5-3/4 cents pour s'établir à 6,72-3/4 dollars le boisseau. Il avait atteint un sommet de 10 mois à 7,20 dollars mardi, mais a chuté à la fin de la semaine dernière.

"Le blé ne fait que négocier les conditions météorologiques de la mer Noire en ce moment", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading.

Les estimations réduites des exportations de céréales russes et la déclaration potentielle d'un état d'urgence ont ravivé les inquiétudes concernant la récolte de la première nation productrice de blé, ont déclaré les négociants.

Les fonds ont également ajusté leurs positions au début du mois.

La Russie pourrait déclarer l'état d'urgence à l'échelle nationale et les exportations de céréales russes tomberont à 60 millions de tonnes au cours de la prochaine saison, contre 70 millions de tonnes cette saison, à la suite d'une vague de froid dans certaines régions, ont déclaré vendredi des responsables du gouvernement russe. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Michael Hogan à Hambourg, Naveen Thukral à Singapour, Varun H K, Tomasz Janowski et David Gregorio).