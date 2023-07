Les contrats à terme sur le maïs et le soja aux États-Unis ont baissé vendredi, les récentes pluies bienvenues dans la ceinture agricole du Midwest, et les prévisions pour la semaine prochaine, ayant aidé les cultures qui avaient souffert d'une sécheresse en début de saison.

Le soja, qui a atteint son plus haut niveau en quatre mois au début de la semaine, est en passe de subir une baisse hebdomadaire de 1,5 %, mais le maïs est en passe de réaliser son premier gain hebdomadaire en trois semaines, après avoir atteint son plus bas niveau en deux ans et demi en milieu de semaine.

Les négociants en céréales surveillent l'évolution des conditions météorologiques à mesure que le maïs américain entre dans sa phase critique de pollinisation. Selon le ministère américain de l'agriculture, les deux tiers du maïs et 60 % du soja étaient touchés par la sécheresse au 4 juillet.

"La pluie fait le grain et nous avons eu des pluies assez abondantes. On peut s'interroger sur la quantité de pluie tombée et sur son efficacité, mais je m'attends à ce que les évaluations de l'état des cultures soient stables ou à la hausse lundi", a déclaré Mark Gold, associé gérant de Top Third Ag Marketing.

Des précipitations normales à supérieures à la normale sont prévues pour le centre et le sud du Midwest pour la période de six à quinze jours, et le nord-ouest de la région devrait rester largement sec, selon le Commodity Weather Group.

Le maïs de décembre du Chicago Board of Trade perdait 9-1/2 cents à 4,97 dollars le boisseau à 12 h 21 HAC (1721 GMT), tandis que le soja de novembre perdait 19-1/2 cents à 13,20 dollars le boisseau.

Le blé de septembre CBOT a perdu 6-1/2 cents à 6,51-1/2 dollars le boisseau, quasiment inchangé sur la semaine.

Les données hebdomadaires de l'USDA sur les exportations de maïs ont montré des ventes conformes aux attentes du marché la semaine dernière, tandis que les ventes de blé et les ventes de soja de la nouvelle récolte ont dépassé les estimations.

En outre, l'USDA a confirmé vendredi que le Mexique avait acheté 180 000 tonnes de maïs américain de l'ancienne et de la nouvelle récolte.

Les opérateurs attendent le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande mercredi, avec la possibilité de réduire les estimations de rendement du maïs et du soja américains.