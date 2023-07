Le soja et le maïs de Chicago ont chuté lundi, sous la pression des prévisions d'un temps plus frais et plus humide dans le Midwest américain en août.

Le blé a également chuté, malgré les inquiétudes concernant les approvisionnements de la mer Noire, bien qu'aucune nouvelle attaque russe majeure sur les infrastructures céréalières ukrainiennes n'ait été signalée au cours du week-end.

Le contrat de maïs le plus actif du Chicago Board of Trade a perdu 17-1/4 cents pour terminer à 5,13 dollars le boisseau, après avoir atteint 5,08 dollars le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 18 juillet.

Le soja a limité ses pertes à 50-3/4 cents, à 13,31-3/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 13,22-3/4 dollars, son plus bas niveau depuis le 10 juillet. Le blé a perdu 38-1/2 cents, à 6,65-3/4 dollars le boisseau.

Des températures plus fraîches et des prévisions de pluies plus abondantes devraient favoriser le développement des cultures, ce qui accroît la pression sur les marchés.

"Certaines des régions les plus sèches de l'Iowa et du Minnesota attendent de la pluie cette semaine", a déclaré Ed Duggan, spécialiste de la gestion des risques chez Top Third Ag Marketing. "Les prévisions à long terme, pour le mois d'août, ont éliminé toute la chaleur.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a toutefois réduit les évaluations de l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis plus que ne le prévoyaient les analystes.

L'agence a évalué la récolte de maïs américain à 55 % de bonne à excellente, en baisse de deux points par rapport à la semaine précédente, tandis qu'elle a évalué la récolte de soja à 52 %, également en baisse de deux points de pourcentage.

L'USDA a fait état de ventes de 132 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine pour expédition au cours de la saison 2023/24. L'agence a également fait état de ventes de 183 300 tonnes de farine de soja aux Philippines.

"La semaine dernière a été une semaine importante pour les achats de graines. Si cela continue, cela pourrait être un autre facteur de soutien", a déclaré Chuck Shelby, président de Risk Management Commodities.

Les négociants continuent de surveiller la guerre en Ukraine après que la Russie a quitté en juillet l'accord d'exportation sécurisée de l'Ukraine et a attaqué les ports d'exportation de céréales ukrainiens et l'infrastructure pour les exportations ukrainiennes via l'Union européenne le long du Danube. (Reportage de Christopher Walljasper à Chicago ; reportages complémentaires de Naveen Thukral à Singapour et de Michael Hogan à Hambourg ; rédaction de Richard Chang)