Les contrats à terme sur le maïs américain ont chuté de plus de 4 % et ceux sur le soja de plus de 2 % mercredi, sous la pression des prévisions de pluies bénéfiques pour les cultures dans le Midwest, où les conditions de sécheresse ont mis à mal les récoltes dans de nombreuses régions.

Le blé a également baissé, sous la pression de l'augmentation de la récolte de blé d'hiver aux États-Unis et d'une estimation plus importante que prévu des surfaces cultivées au Canada.

À partir de 13 h 10 HAC

(1810 GMT)

les contrats à terme de maïs de décembre les plus actifs sur le Chicago Board of Trade étaient en baisse de 23-1/2 cents à 5,37-1/2 le boisseau après avoir touché 5,34 $, le plus bas niveau du contrat depuis le 9 juin.

Le soja de novembre du CBOT était en baisse de 31-3/4 cents à 12,62-1/2 dollars le boisseau, et le blé de septembre était en baisse de 29 cents à 6,70 dollars le boisseau.

Les fluctuations des prévisions météorologiques pour la Corn Belt américaine ont tenu les négociants en haleine pendant des semaines. Les conditions de sécheresse ont stressé les cultures et fait grimper les prix à terme à des sommets plurimensuels à la mi-juin, mais les perspectives de pluie pour la fin de la semaine et la semaine prochaine ont renforcé les perspectives de production et déclenché une vente.

"Les baissiers s'attendent à de meilleures pluies dans le Midwest cette semaine pour ralentir l'effondrement des évaluations des cultures, et à ce qu'un modèle plus bénéfique se développe enfin dans le mois critique de juillet", a déclaré Matt Zeller, directeur de l'information de marché chez le courtier StoneX, dans une note aux clients.

Les perspectives de pluie ont tempéré les inquiétudes suscitées par les données publiées lundi par le gouvernement américain, qui font état des pires conditions de culture du maïs et du soja depuis des décennies.

"Il semble que les fonds aient commencé à sortir de leurs positions longues récemment établies sur le maïs et le soja en raison des chances accrues d'amélioration de l'humidité du sol dans le Midwest américain", a déclaré la société de courtage Copenhagen Merchants dans une note.

Les courtiers ont également pris des positions à l'approche d'échéances importantes.

des surfaces cultivées et des stocks trimestriels aux États-Unis.

du département américain de l'agriculture.

Les contrats à terme sur le blé ont fléchi, le marché se concentrant à nouveau sur l'abondance de l'offre, après les inquiétudes suscitées par la mutinerie avortée de la milice Wagner en Russie, premier exportateur mondial, qui a eu lieu le week-end dernier.

Au Canada, les agriculteurs ont ensemencé 26,9 millions d'acres en blé pour 2023, selon un rapport gouvernemental publié mercredi, soit le plus grand nombre en 22 ans. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des attentes de l'industrie qui tablait sur 26,5 millions d'acres. Les producteurs canadiens ont également semé plus de canola que ne le prévoyait l'industrie.

Entre-temps,

la récolte de blé de l'Ukraine en 2023

pourrait atteindre au moins 24 millions de tonnes métriques cette année, dépassant de loin les attentes officielles et revenant à des niveaux proches de ceux d'avant-guerre, a déclaré l'organisme ukrainien des négociants en céréales. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Subhranshu Sahu, Barbara Lewis et David Gregorio)