Les contrats à terme sur le maïs et le soja se sont redressés mardi, clôturant en hausse grâce à une série d'achats à prix cassés après que les deux matières premières aient chuté à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, bien que les analystes aient noté l'absence de nouvelles favorables concernant l'offre et la demande.

Le blé a suivi la tendance à la hausse, rebondissant après avoir chuté à son plus bas niveau en une semaine.

Le maïs de mars du Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 7,5 cents à 4,47-3/4 dollars le boisseau, rebondissant après une chute à 4,36-1/2 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le soja CBOT de mars a terminé en hausse de 24-1/2 cents à 12,18-3/4 dollars le boisseau, rebondissant après avoir chuté à 11,87-3/4 dollars, son niveau le plus bas sur un graphique continu depuis novembre 2021. Le blé CBOT de mars a terminé en hausse de 12 cents à 6,05-1/2 dollars le boisseau.

Pour le mois, les contrats à terme de référence sur le maïs ont chuté de 5 % et le soja de 6,1 %, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans les cultures en développement en Argentine et au Brésil, ainsi que l'abondance de l'offre américaine après les récoltes exceptionnelles de 2023.

Les fonds de matières premières détiennent déjà d'importantes positions courtes nettes sur les trois marchés céréaliers, et les opérateurs semblent se demander si les prix vont continuer à baisser ou si les fondamentaux actuels ont été absorbés.

"Beaucoup d'entre nous essaient encore de déchiffrer la taille des récoltes en Amérique du Sud", a déclaré Dan Basse, président d'AgResource Company à Chicago. "Les marchés baissiers se terminent lorsque nous avons digéré toutes les nouvelles, et la question est toujours de savoir si nous l'avons fait.

Les haussiers ont noté que le Fonds monétaire international a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale, ce qui pourrait constituer un signal de soutien pour les matières premières.

D'autres s'attendent à ce que le ralentissement de la demande continue de peser sur les marchés céréaliers, compte tenu de l'excédent de maïs aux États-Unis et du manque d'intérêt de la Chine, premier acheteur mondial, pour le soja américain.

"Aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'enthousiasmer à l'idée que les plus bas ont été atteints [...]. Mais nous avons un excédent de maïs de plus de 2 milliards de boisseaux. Sans ventes massives, le chemin vers un bilan serré sera long", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group.

L'évaluation de l'état du blé d'hiver s'est améliorée en janvier au Kansas, premier producteur américain de blé d'hiver, car la sécheresse s'est atténuée dans une grande partie des Plaines, bien que l'évaluation ait baissé dans d'autres États, y compris le Texas, a déclaré lundi le ministère américain de l'agriculture. (Reportage de Julie Ingwersen à Chicago, complété par Gus Trompiz à Paris et Peter Hobson à Canberra, et édité par Marguerita Choy et Matthew Lewis)