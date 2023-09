Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont augmenté mercredi, rebondissant après les pertes subies la veille, car les matières premières de l'éthanol ont bénéficié d'une hausse des prix de l'énergie qui a également stimulé les contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé au Chicago Board of Trade, et les contrats à terme sur le blé de force rouge d'hiver K.C. ont atteint leur niveau le plus bas depuis deux ans.

Le contrat de maïs CBOT le plus actif s'est établi en hausse de 3-1/2 cents à 4,83-1/4 le boisseau, après avoir atteint à un moment donné 4,86-3/4, son prix le plus élevé depuis le 12 septembre. Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté d'environ 3 % depuis le 18 septembre, date à laquelle ils ont atteint leur niveau le plus bas depuis décembre 2020.

"Je pense que cela est dû en grande partie à la force de l'énergie", a déclaré Mark Soderberg, analyste principal des marchés agricoles chez ADM Investor Services à Chicago. Les prix du pétrole ont bondi de 3 % pour atteindre leur niveau le plus élevé en 2023.

M. Soderberg a ajouté que la hausse des prix de l'énergie a également stimulé les contrats à terme sur l'huile de soja, qui ont augmenté d'environ 0,9 % mercredi, tandis que les contrats à terme sur la farine de soja ont chuté de près de 0,9 %.

"Dans le complexe des haricots, l'huile a pris le leadership", a-t-il déclaré.

En dehors des fluctuations des marchés de l'énergie, M. Soderberg a déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose pour faire bouger les cours du maïs ou du soja avant le rapport très attendu du ministère américain de l'agriculture sur les stocks nationaux de céréales qui doit être publié vendredi.

"Il s'agit d'un marché un peu technique", a déclaré Joe Davis, directeur des ventes de produits de base chez Futures International à Chicago.

Les contrats à terme CBOT sur le soja de novembre se sont établis en hausse de 1/2 cent à 13,03-1/4 dollars le boisseau, juste en dessous de la moyenne mobile de 100 jours, un niveau technique que l'oléagineux a testé à plusieurs reprises depuis qu'il est passé en dessous de cette marque le 21 septembre.

Le blé CBOT a terminé en baisse de 9-1/2 cents à 5,79-1/2 dollars le boisseau, les négociants ayant indiqué que les céréales bulgares et roumaines avaient surenchéri sur les offres russes dans le cadre d'un appel d'offres pour du blé égyptien.

Le contrat de blé de force rouge d'hiver K.C. le plus actif est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans et a clôturé en baisse de 16 cents à 6,94-1/2 dollars le boisseau. Le blé de printemps de décembre de Minneapolis a atteint son plus bas niveau depuis le début du contrat. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Rédaction de Paul Simao)