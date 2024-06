Le Chicago Board of Trade du maïs et du soja a reculé dans des échanges agités mardi, les opérateurs mettant en balance les progrès des semis aux Etats-Unis et les bonnes évaluations du maïs avec des conditions météorologiques défavorables au Mexique, pays importateur, et la révision à la baisse des prévisions de récolte de soja au Brésil, grand exportateur.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1/4 de cent à 4,43-1/4 le boisseau à 1610 GMT. Le contrat de soja CBOT a perdu 1/2 cent à 11,84 dollars le boisseau.

"Le marché commence à s'intéresser aux conditions météorologiques internationales", a déclaré Dan Basse, président d'AgResource.

Une sécheresse et une chaleur intense au Mexique pourraient endommager la récolte du pays et stimuler la demande de maïs américain, selon les négociants.

Les pertes de soja liées aux récentes inondations dans l'État du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, ont été estimées à 2,71 millions de tonnes métriques, a déclaré mardi l'agence agricole Emater, conformément aux prévisions privées allant de 2,8 millions à 3 millions de tonnes.

Le rapport sur l'état des cultures publié lundi par le ministère américain de l'agriculture soulignait le bon démarrage de la saison de croissance aux États-Unis et les conditions favorables pour le maïs américain, mais les négociants ont déclaré que les nouvelles positives avaient été en grande partie prises en compte par le marché.

"Les gens s'attendaient à une bonne note et à une bonne récolte, ce n'est donc pas vraiment une surprise", a déclaré Austin Schroeder, analyste chez Brugler Marketing.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé en raison des bonnes évaluations du blé d'hiver américain alors que la récolte avance, ont indiqué les négociants. Les inquiétudes concernant les dégâts causés par le gel et la sécheresse sur la récolte de blé russe s'estompent, selon les analystes.

"L'histoire de la Russie s'essouffle, a déclaré M. Schroeder. "Elle est toujours favorable à long terme, mais elle s'essouffle.

Le blé CBOT a glissé de 12-3/4 cents à 6,60-1/2 dollars le boisseau.