Les opérateurs attendent les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation des Etats-Unis plus tard dans la journée et les rapports sur les surfaces cultivées et les stocks trimestriels de céréales aux Etats-Unis vendredi pour prendre des décisions.

Les contrats à terme sur le soja et le blé étaient également plus fermes.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,1% à 5,42-1/2 dollars le boisseau, à 01h34 GMT, après avoir chuté de plus de 4% lors de la séance précédente.

* Le soja a gagné 0,7% à 12,73-3/4 dollars le boisseau, rebondissant également après une chute de deux séances.

* Le blé a gagné 0,5 % à 6,72-3/4 dollars le boisseau après une chute en quatre séances.

* Le maïs et le soja ont chuté mercredi, les prévisions de pluies bénéfiques dans le Midwest ayant tempéré les inquiétudes concernant les conditions de sécheresse dans la ceinture céréalière, tandis que le blé a été mis sous pression par une récolte de blé d'hiver américaine en expansion et une estimation de la superficie canadienne plus importante que prévu.

* Le maïs, le soja et le blé du CBOT étaient en passe de subir des pertes hebdomadaires, les courtiers ayant pris des positions avant les rapports sur les surfaces cultivées aux États-Unis et sur les stocks trimestriels qui doivent être publiés vendredi par le ministère américain de l'agriculture.

* L'état des cultures de soja et de maïs aux Etats-Unis s'est détérioré au point d'être le pire depuis des décennies, selon les données du gouvernement américain lundi, les principales régions productrices n'ayant pas reçu les pluies dont elles avaient tant besoin.

* Les opérateurs attendent également le rapport hebdomadaire de l'USDA sur les ventes à l'exportation qui doit être publié plus tard dans la journée, les attentes des opérateurs pour le maïs de l'ancienne récolte dans la semaine du 22 juin allant d'annulations nettes de 100 000 tonnes à des ventes nettes de 500 000 tonnes. Pour le maïs de la nouvelle récolte, les négociants s'attendaient à des ventes à l'exportation hebdomadaires de zéro à 200 000 tonnes.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et la farine de soja du CBOT mercredi, et acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les prix du pétrole ont baissé jeudi, réduisant une partie des gains de la veille, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur les craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt par les banques centrales pourraient freiner la croissance économique et la demande mondiale de carburant.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0900 Confid. des consommateurs de l'UE. Final Juin

1200 Allemagne CPI Prelim YY Juin

1200 Allemagne IPCH Prelim YY Juin

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1230 US GDP Final Q1 (rapporté par Enrico Dela Cruz à Manille ; édité par Subhranshu Sahu)