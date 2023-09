Les contrats à terme sur le soja et le maïs à Chicago ont augmenté mercredi, les contrats ayant testé des niveaux techniques clés et les fonds ayant ajusté leurs positions à l'approche des données sur les stocks de céréales américaines, très surveillées, qui seront publiées plus tard dans la semaine, ont indiqué les traders.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse à 13,06-1/4 dollars le boisseau à 11h00 CDT (1600 GMT), en passe de connaître une quatrième séance de hausse consécutive après avoir atteint son niveau le plus bas en plus de six semaines au début de la semaine.

"C'est un peu une opération technique", a déclaré Joe Davis, directeur des ventes de matières premières chez Futures International à Chicago.

M. Davis a noté que les prix du soja sont de nouveau au-dessus du "niveau psychologique de 13 dollars" et que, mercredi, le contrat de soja de novembre avait dépassé à un moment donné sa moyenne mobile de 100 jours à 13,06-1/2 dollars, un niveau considéré comme largement favorable aux prix, avant de se replier.

"C'est positif et cela va attirer d'autres achats techniques", a-t-il déclaré.

Le maïs était également en hausse d'environ 1 % à 4,84-1/4 dollars le boisseau, atteignant ses niveaux les plus élevés depuis le 12 septembre.

M. Davis a indiqué que certains négociants ajustaient leurs positions avant la publication, vendredi, d'un rapport du ministère américain de l'agriculture sur les stocks nationaux de céréales, en pariant sur une baisse des stocks de maïs par rapport au dernier rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande, publié le 12 septembre.

"Il y a encore beaucoup de baissiers", a-t-il déclaré. "Mais avec la baisse des stocks et un peu de rebond autour, les gens tentent d'acheter.

Le blé CBOT a baissé de 1,3 % à 5,81 dollars le boisseau, les signes d'une offre abondante en mer Noire ayant compensé les inquiétudes concernant la guerre qui perturbe les expéditions ukrainiennes et un prix plancher officieux à l'exportation utilisé en Russie.

Les marchés du blé et des autres cultures ont néanmoins été soutenus par la crainte que le temps sec ne freine les récoltes à venir, notamment dans l'hémisphère sud. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Richard Chang)