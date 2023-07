Les cours du maïs et du soja à Chicago ont progressé lundi, les marchés ayant récupéré les pertes de la session précédente, bien que les gains aient été limités en raison des prévisions de nouvelles pluies dans le Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6% à 4,97-1/2 dollars le boisseau, à 0039 GMT, et le soja a augmenté de 0,5% à 13,23-3/4 dollars le boisseau. Le blé a baissé de 0,8 % à 6,44-1/2 dollars le boisseau.

* Les négociants en céréales surveillent les changements météorologiques alors que le maïs américain entre dans sa phase critique de pollinisation. Selon le ministère américain de l'agriculture (USDA), les deux tiers du maïs et 60 % du soja étaient affectés par la sécheresse au 4 juillet.

* Des précipitations normales à supérieures à la normale sont prévues pour le centre et le sud du Midwest pour la période de six à quinze jours, et le nord-ouest de la région devrait rester largement sec, selon le Commodity Weather Group.

* Les données hebdomadaires de l'USDA sur les exportations de maïs ont montré que les ventes étaient conformes aux attentes du marché la semaine dernière, tandis que les ventes de blé et les ventes de soja de la nouvelle récolte ont dépassé les estimations.

* En outre, l'USDA a confirmé vendredi que le Mexique avait acheté 180 000 tonnes de maïs américain de l'ancienne et de la nouvelle récolte.

* Les opérateurs attendent le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande mercredi, avec la possibilité de réduire les estimations de rendement du maïs et du soja américains.

* Les grands spéculateurs sont passés à une position courte nette sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 juillet, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions MSCI a terminé la séance de vendredi pratiquement inchangé, tandis que le dollar était plus faible, les données gouvernementales montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, atténuant les inquiétudes concernant les perspectives de hausse des taux de la Réserve fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY Juin (Rapport de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)