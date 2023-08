Le maïs de Chicago a légèrement progressé vendredi, tandis que le soja a reculé, bien que tous deux soient en passe de subir une deuxième baisse hebdomadaire sous la pression des prévisions de temps frais et humide dans le Midwest américain.

Le blé a progressé, bien qu'il soit également sur le point de subir une baisse hebdomadaire en raison des perspectives d'exportation de la Russie.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 4,93-3/4 dollars le boisseau, à 0006 GMT, et le soja a perdu 0,2% à 13,23 dollars le boisseau.

* Le blé a augmenté de 0,3 % à 6,28-3/4 dollars le boisseau.

* Sur la semaine, le maïs a perdu près de 7 %, le soja plus de 4 % et le blé près de 11 %.

* Les pluies tombées dans certaines régions du Midwest américain pendant la phase cruciale de développement des cultures devraient améliorer les rendements.

* Les ventes privées de 134 000 tonnes de soja américain à la Chine, rapportées par le ministère américain de l'Agriculture jeudi matin, ont ravivé l'optimisme quant à la demande d'exportation.

* La vente flash s'ajoute à l'activité d'exportation récente. L'USDA a indiqué que les ventes à l'exportation de soja pour la semaine se terminant le 27 juillet s'élevaient à 2,721 millions de tonnes métriques, ce qui est proche de la limite supérieure des attentes commerciales.

* Les ventes à l'exportation de blé de 421 300 tonnes métriques étaient conformes aux attentes, tandis que les ventes de maïs de 456 400 tonnes métriques étaient proches de la limite inférieure des prévisions.

* La Russie continue d'exporter du blé par la mer Noire, ce qui accroît la pression sur les prix.

* Les États-Unis continueront à faire "tout ce qui est nécessaire" pour que la Russie puisse exporter librement des denrées alimentaires si un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes par la mer Noire est réactivé, a déclaré jeudi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

* Le temps chaud et sec de la semaine dernière a permis aux agriculteurs argentins de reprendre leurs semailles de blé dans des champs auparavant boueux dans le sud de la zone agricole centrale du pays, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires dans son rapport hebdomadaire sur les récoltes.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja du CBOT jeudi et des vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont terminé avec des pertes minimes après une journée de hausse et de baisse, alors que les rendements obligataires américains ont atteint des sommets de neuf mois et que le dollar a chuté suite à l'abaissement de la note de crédit des Etats-Unis.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Juin 0600 Allemagne Fabrication O/P Cur Price SA Juin 0600 Allemagne Biens de consommation SA Juin 1230 US Non-Farm Payrolls Juillet 1230 US Unemployment Rate July