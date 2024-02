Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté pour la deuxième séance consécutive mardi, pour se remettre de leurs niveaux les plus bas depuis plus de trois ans.

Les acheteurs à prix cassés sont entrés sur les marchés alors que les prix bas ont augmenté la demande des utilisateurs finaux, ont indiqué les négociants. Les achats techniques et la couverture des positions courtes ont contribué à alimenter les gains, ont-ils déclaré, les spéculateurs détenant d'importantes positions courtes ou pariant sur une baisse des prix.

L'abondance de l'offre mondiale de maïs devrait toutefois limiter les progrès, selon les analystes. Les États-Unis sont également confrontés à une concurrence accrue pour les ventes à l'exportation de céréales et de soja sur le marché mondial.

"Il s'agit d'une position à découvert négative, particulièrement sur le maïs", a déclaré Don Roose, président de la société de courtage U.S. Commodities "Il y a un peu d'égalisation".

Les contrats à terme sur le maïs les plus actifs étaient en hausse de 3 cents à 4,24-1/2 le boisseau à 11:25 CST (1725 GMT) et ont atteint leur prix le plus élevé depuis le 14 février. Le soja a progressé de 1-3/4 cents à 11,47 dollars le boisseau, tandis que le blé a bondi de 8-3/4 cents à 5,83-1/2 dollars le boisseau au CBOT.

Les opérateurs ont ajusté leurs positions avant le premier jour de notification des contrats à terme de mars du CBOT, jeudi.

Les participants au marché étaient également à l'affût de signes indiquant que les prix ont atteint leur niveau le plus bas, après que le contrat de maïs du premier mois ait rebondi lundi après avoir chuté en dessous de 4 dollars le boisseau pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre 2020.

"Si vous pouvez obtenir un rebond de 3 à 4 jours, alors il est plus convaincant qu'il s'agisse du niveau le plus bas", a déclaré M. Roose.

En ce qui concerne la demande mondiale, les exportateurs ont vendu 123 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues, selon le ministère américain de l'agriculture. Cependant, les États-Unis doivent faire face à une forte concurrence du Brésil pour les ventes à l'exportation vers la Chine, le plus grand importateur de soja au monde.

Les importateurs chinois auraient acheté un volume substantiel de maïs destiné à l'alimentation animale en provenance d'Ukraine au cours de la semaine dernière, selon des négociants européens.

"Les origines américaines manquent de compétitivité sur la scène internationale, ce qui limite naturellement le potentiel de rebond", a déclaré la société de conseil Agritel. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Mrigank Dhaniwala, Jason Neely et Jonathan Oatis)