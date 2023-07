Les contrats à terme sur le maïs et le soja à Chicago ont encore perdu du terrain mercredi, les prévisions américaines annonçant des pluies indispensables, après des conditions climatiques chaudes et sèches, apaisant les inquiétudes sur la production agricole.

Le blé a reculé de plus de 1 %, après avoir atteint mardi un sommet de cinq mois à la suite des attaques russes contre les ports ukrainiens et les infrastructures céréalières, qui ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a cédé 1% à 5,59-3/4 dollars le boisseau, à 00h18 GMT, et le soja a chuté de 0,6% à 14,11-1/2 dollars le boisseau.

* Le blé a perdu 1,5% à 7,49-1/4 dollars le boisseau après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 21 février à 7,77-1/4 dollars le boisseau lors de la dernière session.

* Les prévisions de pluies favorables aux cultures dans le Midwest américain ont pesé sur les cours du maïs et du soja.

* Les opérateurs continuent de surveiller les conditions météorologiques dans le Midwest américain alors que le maïs de la région termine sa pollinisation, une étape clé de la croissance qui détermine les rendements, tandis que le soja approche de sa phase de formation des gousses en août.

* Les prix du blé ont augmenté en début de semaine après que la Russie a détruit des entrepôts de céréales ukrainiens sur le Danube lors d'une attaque de drone, ciblant une voie d'exportation vitale pour Kiev dans le cadre d'une campagne aérienne de plus en plus importante que Moscou a entamée la semaine dernière après avoir abandonné l'accord sur les céréales de la mer Noire.

* Le Fonds monétaire international a estimé que la sortie de la Russie d'un accord autorisant les exportations ukrainiennes via la mer Noire pourrait faire grimper les prix mondiaux des céréales de 10 à 15 %, mais il a déclaré qu'il continuait à évaluer la situation.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et l'huile de soja du CBOT mardi et acheteurs nets de contrats à terme sur la farine de soja et le blé, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les marchés boursiers mondiaux et les rendements du Trésor américain ont augmenté mardi avant la hausse attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et alors que les marchés attendaient une série de résultats trimestriels des grandes entreprises.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Australie CPI QQ, YY Q2 1000 France Chômage Class-A SA Juin 1400 US New Home Sales-Units Juin 1800 US Federal Open Market Committee announces its decision on interest rates followed by statement