Les contrats à terme sur le maïs et le soja à Chicago ont augmenté mardi après qu'un rapport du gouvernement américain ait montré que l'état des deux cultures a souffert la semaine dernière en raison d'un temps chaud et sec, les prix se remettant des pertes de la session précédente.

Le blé a augmenté de plus de 1%, gagnant pour la première fois en cinq sessions.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,7% à 5,16-3/4 le boisseau, à 0045 GMT, le soja a ajouté 0,7% à 13,40-3/4 le boisseau. Le blé a grimpé de 1,3 % à 6,74-1/4 dollars le boisseau.

* L'évaluation des cultures de maïs, de soja et de blé de printemps aux Etats-Unis, de bonne à excellente, a chuté plus que prévu au cours de la semaine dernière, alors que les températures à travers le Midwest ont atteint les niveaux les plus élevés de l'été.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a évalué la récolte de maïs à 55 % de bonne à excellente, en baisse de deux points de pourcentage par rapport à la semaine précédente, tandis que la récolte de soja a été évaluée à 52 %, également en baisse de deux points de pourcentage.

* Le blé de printemps, dont la majeure partie est cultivée dans le Dakota du Nord, est celui qui a le plus souffert, avec des évaluations bonnes à excellentes tombant à 42 %, contre 48 % la semaine précédente.

* Toutefois, des températures plus fraîches et des prévisions de pluie plus abondantes devraient favoriser le développement des cultures.

* L'USDA a signalé des ventes de 132 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine pour expédition au cours de la saison 2023/24. L'agence a également signalé des ventes de 183 300 tonnes de farine de soja aux Philippines.

* Les prix à l'exportation du blé russe se sont maintenus la semaine dernière après avoir grimpé en flèche une semaine plus tôt en raison du retrait de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire, selon les analystes.

* La Russie s'est retirée de l'accord soutenu par l'ONU qui permettait l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes via la mer Noire, après s'être plainte pendant des mois que les conditions de son extension n'avaient pas été remplies.

* Les agriculteurs brésiliens avaient récolté 55% de la surface plantée pour leur deuxième récolte de maïs dans la région centre-sud à la fin de jeudi dernier, a déclaré la société de conseil AgRural lundi, en hausse de 8 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

* Le travail dans les champs est toujours en retard par rapport à la saison précédente, a ajouté la société de conseil, alors qu'à la même époque 73% des champs de maïs brésiliens avaient été moissonnés.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le blé, le maïs, l'huile de soja et la farine de soja du CBOT lundi, ont déclaré les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Wall Street et les actions mondiales ont légèrement augmenté lundi, tandis que les prix du pétrole ont augmenté et que le dollar a peu changé, alors que les traders attendent les résultats des entreprises et un rapport clé sur l'emploi prévu cette semaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Mfg PMI Final Juillet 0430 Australie RBA Cash Rate Août 0600 Royaume-Uni Nationwide House Price MM, YY Juillet 0750 France S&P Global Mfg PMI Juillet 0755 Allemagne HCOB Mfg PMI Juillet 0755 Allemagne Unemployment Chg, Rate SA Juillet 0800 UE HCOB Mfg PMI Final Juillet 0830 Royaume-Uni S&P GLBL/CIPS Mfg PMI Final Juillet 0900 Taux de chômage de l'UE Juin 1345 US S&P Global Mfg PMI Final Juillet 1400 US ISM Manufacturing PMI Juillet (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich)