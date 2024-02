Les contrats à terme sur le maïs et le soja aux Etats-Unis ont rebondi lundi grâce à la couverture des positions courtes, après que l'abondance de l'offre a fait chuter les contrats à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, ont indiqué les opérateurs.

Le contrat à terme de maïs du Chicago Board of Trade s'est redressé pour s'établir au-dessus de 4 dollars le boisseau, un niveau de référence que le marché a franchi vendredi pour la première fois depuis novembre 2020. Le contrat le plus proche a chuté d'environ 14 % cette année et a perdu 37 % par rapport à l'année dernière, après des récoltes américaines et brésiliennes record.

Les agriculteurs américains doivent faire face à d'importants stocks de maïs issus de la récolte de l'année dernière et à une demande limitée d'aliments pour animaux de la part des éleveurs, qui ont réduit le cheptel national à son niveau le plus bas depuis sept décennies. Les États-Unis doivent également faire face à une forte concurrence pour les ventes à l'exportation de céréales et de soja.

Le marché du maïs reste toutefois vulnérable aux épisodes de couverture des positions courtes par les spéculateurs, selon les analystes. Les gestionnaires de fonds

ont augmenté leur position courte nette

sur les contrats à terme et les options du CBOT pour atteindre un record de 340 732 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février.

"Le commerce d'aujourd'hui était spéculatif et technique, avec des positions courtes sur le maïs à un niveau record depuis près d'une semaine et des marchés de matières premières extérieurs en hausse", a déclaré Terry Reilly, stratège agricole senior pour Marex.

Le maïs de mars du CBOT a terminé en hausse de 7-1/4 cents à 4,07 dollars le boisseau, après avoir chuté à un niveau plancher de 3,94-1/2 dollars. Le soja de mars a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau contractuel à 11,24-3/4 dollars le boisseau, pour terminer en hausse de 3 cents à 11,36 dollars.

Le blé a également clôturé en hausse, les contrats à terme de mars du CBOT augmentant de 3-3/4 cents pour atteindre 5,77-1/4 dollars le boisseau.

Les participants au marché ont ajusté leurs positions avant la première journée de notification pour les contrats à terme de mars, jeudi, ont indiqué les courtiers.

Les négociants surveilleront les conditions météorologiques défavorables aux États-Unis et les perturbations potentielles des plantations de printemps comme des facteurs qui pourraient déclencher une nouvelle couverture des positions courtes dans les semaines à venir.

"On peut arguer de la sécheresse dans l'Iowa et dans certaines parties du Nebraska. Nous pouvons affirmer que les perspectives météorologiques estivales pour les Plaines pourraient être un peu sèches", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef de la société de courtage Allendale. "Ce sont des questions valables. Il n'est probablement pas encore temps de les négocier". (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportages complémentaires de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Marguerita Choy et Kirsten Donovan)