Les contrats à terme sur le maïs américain ont rebondi jeudi grâce à des achats à bon compte après avoir atteint un plus bas de deux ans et demi en début de séance, tandis que le soja a augmenté de plus de 2 %, les opérateurs se concentrant à nouveau sur les conditions météorologiques incertaines des récoltes et les inquiétudes concernant les approvisionnements, ont indiqué les analystes.

La baisse du dollar a stimulé le blé, le maïs et le soja, rendant les céréales américaines plus compétitives à l'échelle mondiale. Le billet vert est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2022, dans l'espoir que le ralentissement de l'inflation américaine persuade la Fed de suspendre ses hausses de taux après ce mois.

À partir de 12:45 p.m. CDT

(1745 GMT)

Le maïs de décembre du Chicago Board of Trade était en hausse de 12-3/4 cents à 4,96-1/2 le boisseau après avoir glissé à 4,81 $, le plus bas sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif depuis janvier 2021.

Le soja de référence de novembre était en hausse de 37 cents à 13,64-3/4 dollars le boisseau et le blé de septembre était en hausse de 4-1/2 cents à 6,37-1/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja se sont redressés au lendemain d'une vente consécutive aux prévisions du ministère américain de l'agriculture.

des récoltes massives

de ces deux cultures cette année, malgré les conditions de sécheresse qui stressent les plantes aux premiers stades de leur développement.

Jeudi, les opérateurs considéraient que les cultures des États-Unis, deuxième exportateur mondial de maïs et de soja, étaient encore exposées à des risques météorologiques pendant plusieurs semaines.

"Nous avons encore du chemin à parcourir dans la saison de croissance", a déclaré Terry Linn, analyste chez Linn & Associates à Chicago, notant que les approvisionnements en soja restent particulièrement précaires, compte tenu de la baisse des plantations américaines cette année.

"Le commerce reconnaît que nous n'avons pas de marge de manœuvre en matière de rendement (du soja) à l'heure actuelle. Il y a un risque, et il est orienté à la hausse", a déclaré M. Linn.

Il a noté que l'USDA a confirmé jeudi

les ventes privées

de 315 704 tonnes de soja américain de la nouvelle récolte au Mexique.

Certaines parties du nord-ouest du Midwest devraient rester sèches au cours de la semaine à venir, tandis que la période de croissance clé pour le soja se poursuit en août.

"Les rapports de l'USDA n'ont généralement pas d'effets durables, ce qui laisse penser que le marché va se concentrer sur les conditions météorologiques et les progrès de la récolte", a déclaré la société de courtage Copenhagen Merchants.

Les négociants en blé ont continué à surveiller les conditions de sécheresse pour le blé de printemps en Amérique du Nord, les résultats de la récolte du blé d'hiver dans l'hémisphère nord et les pourparlers visant à sauver un couloir d'exportation de la mer Noire de l'Ukraine que la Russie menace d'abandonner la semaine prochaine. (Reportage de Julie Ingwersen à Chicago, Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Emelia Sithole-Matarise et David Gregorio)