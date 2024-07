Les contrats à terme sur le soja et le maïs à Chicago se sont raffermis mardi après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, grâce à des achats à bon compte et à des prévisions de récoltes plus faibles dans certaines parties du monde, selon les analystes.

Le blé est retombé à ses plus bas niveaux contractuels après une reprise antérieure due à la progression constante des données sur les récoltes américaines, ainsi qu'à une récolte russe bon marché.

Les données sur l'état des cultures publiées lundi par le ministère américain de l'agriculture n'ont pas montré les améliorations attendues par le marché pour les cultures de maïs et de soja, qui sont restées à 68 % en bon ou excellent état.

Les deux cultures ont également progressé grâce à des achats à prix cassés, le marché étant survendu, a déclaré Mark Soderberg, analyste principal des marchés agricoles chez ADM Investor Services.

"Nous sommes probablement en retard pour ce type de rebond", a ajouté M. Soderberg.

M. Soderberg a noté que l'annonce faite mardi par le Conseil agraire ukrainien selon laquelle le rendement du maïs en 2024 pourrait diminuer de 30 à 35 % en raison de la chaleur et de la sécheresse extrêmes constitue un autre facteur de soutien.

Bien que l'impact des vents violents qui se sont abattus sur le Midwest cette nuit ne soit pas encore clair, M. Soderberg a déclaré que les tempêtes étaient moins dévastatrices qu'un derecho d'août 2020.

Le maïs le plus actif du Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 4-1/2 cents pour clôturer à 4,08-3/4 dollars le boisseau et le soja a ajouté 3-1/4 cents, terminant à 10,43-1/4 dollars.

Les données de l'USDA publiées lundi ont montré de bonnes évaluations de l'état du blé de printemps et une progression constante des cultures de blé d'hiver, mais l'Egypte et l'Algérie ont toutes deux lancé des appels d'offres pour l'importation de blé lundi, ce que les négociants ont considéré comme une réponse à la baisse des prix, et les offres dans l'appel d'offres de l'Egypte mardi ont mis en évidence des approvisionnements importants de blé russe à des prix compétitifs.

"La Russie continue d'essayer de vendre moins cher que les autres sur le marché mondial", a déclaré M. Soderberg.

Par ailleurs, les données de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures montrent que 71 % du blé d'hiver a été récolté, contre 63 % la semaine dernière, et que 77 % du blé de printemps est en bon ou en excellent état.

Le blé de septembre le plus actif du CBOT a perdu 1-3/4 cents pour terminer à 5,30-3/4 dollars.