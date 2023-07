Le maïs de Chicago a reculé pour la cinquième séance consécutive lundi, tandis que le soja a chuté à son plus bas niveau en deux semaines, les prévisions d'un temps plus doux dans le Midwest américain ayant réduit les inquiétudes concernant les approvisionnements.

Le blé a reculé de près de 2 %, mais était en passe de connaître un deuxième mois de hausse, les inquiétudes concernant les approvisionnements en provenance de la mer Noire ayant fait grimper les prix ces dernières semaines.

"Les conditions météorologiques aux États-Unis font baisser les prix du maïs et du soja", a déclaré un négociant en céréales basé à Singapour. "Les prix du blé sont tombés en dessous de 7 dollars le boisseau, mais la situation de l'offre de blé reste incertaine. Toute nouvelle escalade dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait faire grimper les prix.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 2,1% à 5,19 dollars le boisseau, à 0407 GMT, et le soja a cédé 1,8% à 13,57-1/2 dollars le boisseau, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 14 juillet à 13,57 dollars le boisseau. Le blé a chuté de 1,9 % à 6,90-3/4 dollars le boisseau.

En juillet, le maïs a augmenté d'environ 5 %, le soja de 1 % et le blé de 6 %.

Les prévisions de temps plus frais dans le Midwest américain font baisser les prix. Mais le marché s'attend à ce que le ministère américain de l'agriculture (USDA) abaisse les évaluations hebdomadaires de l'état des cultures de maïs et de soja dans un rapport publié lundi, en raison de la chaleur récente.

À l'approche du mois d'août, période clé du développement des cultures de soja aux États-Unis, une grande partie du pays devrait bénéficier d'un répit grâce à des températures nettement supérieures à la normale, selon l'USDA.

Le marché surveille la situation en Ukraine après que la Russie a mis fin, au début du mois, à l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire et a averti que les navires se dirigeant vers les ports maritimes ukrainiens pourraient être considérés comme des cibles militaires.

Vendredi, un haut fonctionnaire ukrainien a accusé la Russie de menacer les navires civils en mer Noire. L'armée russe, quant à elle, a déclaré avoir abattu un missile ukrainien au-dessus de la ville de Taganrog, dans le sud de la Russie.

La société russe de conseil en agriculture Sovecon a relevé ses prévisions de récolte de blé pour 2023 de 86,8 millions de tonnes métriques à 87,1 millions de tonnes métriques, a-t-elle déclaré vendredi.

La Russie va demander aux acheteurs de ses exportations agricoles de payer en roubles plutôt qu'en dollars afin de contourner les sanctions occidentales, a déclaré vendredi la vice-première ministre Viktoria Abramchenko.

Les grands spéculateurs ont réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 juillet, selon des données réglementaires publiées vendredi.

Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le CBOT blé et augmenté leur position longue nette sur le soja. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)