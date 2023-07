Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont encore perdu du terrain jeudi, se négociant près d'un niveau atteint lors de la dernière session, le plus bas depuis le début de 2021, sous la pression d'une prévision de production plus élevée aux États-Unis.

Les cours du blé ont également été plombés par un chiffre plus élevé que prévu de la production américaine du ministère américain de l'Agriculture (USDA) et le soja s'est détendu.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,3% à 4,82-1/2 dollars le boisseau, à 00h10 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis janvier 2021 à 4,81-3/4 dollars le boisseau mercredi.

* Le blé a chuté de près de 1% à 6,26-3/4 dollars le boisseau et le soja a perdu 0,1% à 13,26-3/4 dollars le boisseau.

* Le gouvernement américain a déclaré mercredi que les agriculteurs feront des récoltes massives de maïs et de soja cette année, augmentant la base de l'offre malgré les conditions de sécheresse qui stressent les plantes pendant les premiers stades de développement.

* L'agence a estimé la récolte américaine de maïs pour 2023 à 15,320 milliards de boisseaux, en hausse par rapport aux 15,265 milliards du mois dernier et au-dessus de la moyenne des attentes des analystes qui tablaient sur 15,234 milliards.

* L'USDA a réduit son estimation du rendement du maïs américain à 177,5 boisseaux par acre (bpa), en baisse de 4 bpa par rapport au mois dernier, reflétant l'impact des conditions sèches en juin, mais le rendement inférieur a été compensé par une estimation plus élevée des plantations.

* Elle a également relevé ses prévisions concernant les stocks de maïs en fin de campagne 2023/24 de 5 millions de boisseaux pour les porter à 2,262 milliards de boisseaux, conformément aux attentes du marché et en nette augmentation par rapport aux 1,402 milliard de boisseaux prévus à la fin de la campagne 2022/23.

* En ce qui concerne le soja, l'USDA a abaissé ses prévisions de récolte de soja pour 2023 à 4,300 milliards de boisseaux, contre 4,510 milliards précédemment, mais toujours dans le haut de la fourchette des attentes commerciales. L'agence a laissé inchangées ses prévisions de rendement du soja à 52,0 boisseaux par acre.

* Il est important de noter que les prévisions du gouvernement concernant les stocks de soja américains en fin de campagne 2023/24, à savoir 300 millions de boisseaux, ont été supérieures à la plus haute estimation d'une série d'estimations faites avant la publication du rapport.

* L'USDA a également surpris les analystes en relevant son estimation de la récolte de blé pour 2023 à 1,739 milliard de boisseaux, contre 1,665 milliard en juin et au-dessus de la fourchette des attentes commerciales.

* La bourse des céréales de Rosario a réduit ses prévisions pour la récolte de blé en cours en Argentine d'environ 4 % par rapport à l'estimation précédente, selon un rapport publié mercredi qui attribue cette révision à un manque de précipitations dans certaines régions agricoles.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions de Wall Street ont progressé mercredi et le dollar et les rendements du Trésor ont baissé après que les nouvelles données sur l'inflation américaine aient montré un ralentissement de la hausse apparemment incessante des prix à la consommation.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0300 Chine Exportations, Importations YY Juin 0300 Chine Balance Commerciale Juin 0600 Royaume-Uni PIB Est 3M/3M Mai 0600 Royaume-Uni PIB Estimation MM, YY Mai 0600 Royaume-Uni Production manufacturière MM Mai 0645 France CPI (EU Norm) Final MM, YY Juin 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing June (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)