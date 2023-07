Le marché du maïs de Chicago a légèrement progressé jeudi, bien que les gains aient été limités et que le marché se soit rapproché de son plus bas niveau depuis le début de l'année 2021, sous la pression d'une prévision du gouvernement américain d'une production plus élevée que jamais.

Les prix du blé ont également été freinés par une prévision de production américaine plus importante que prévu de la part du ministère américain de l'Agriculture (USDA), tandis que le soja a augmenté grâce au soutien de solides données sur les importations chinoises.

"L'USDA a réitéré ce mois-ci ses prévisions de production record de 15,3 milliards de boisseaux pour le maïs américain en 2023/24, l'augmentation des surfaces cultivées ayant compensé les baisses de rendement", a déclaré Rabobank dans un rapport.

"Au cours des deux dernières semaines, environ 10 millions de tonnes de maïs ont été ajoutées aux prévisions de l'offre mondiale. Les risques météorologiques s'estompent - l'état des cultures aux États-Unis a augmenté de 5 % en deux semaines - et d'autres pluies sont à venir."

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a gagné 0,2% à 4,84-1/2 le boisseau, à 0417 GMT, après avoir chuté plus tôt dans la session à son plus bas niveau depuis janvier 2021 à 4,81 le boisseau.

Le blé a chuté de 1,2% à 6,25-1/4 $ le boisseau après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 9 juin à 6,22 $ le boisseau et le soja a ajouté 0,8% à 13,38-1/2 $ le boisseau.

Le gouvernement américain a déclaré mercredi que les agriculteurs feraient des récoltes massives de maïs et de soja cette année, augmentant ainsi la base de l'offre malgré les conditions de sécheresse qui stressent les plantes pendant les premiers stades de développement.

L'agence a estimé la récolte américaine de maïs pour 2023 à 15,320 milliards de boisseaux, en hausse par rapport aux 15,265 milliards du mois dernier et au-dessus de la moyenne des attentes des analystes qui tablaient sur 15,234 milliards.

L'USDA a réduit ses estimations de rendement du maïs américain à 177,5 boisseaux par acre (bpa), soit une baisse de 4 bpa par rapport au mois dernier, reflétant l'impact des conditions sèches de juin, mais la baisse de rendement a été compensée par une estimation plus élevée des plantations.

Elle a également relevé ses prévisions concernant les stocks de maïs en fin de campagne 2023/24 de 5 millions de boisseaux pour les porter à 2,262 milliards de boisseaux, conformément aux attentes du marché et en nette augmentation par rapport aux 1,402 milliard de boisseaux prévus à la fin de la campagne 2022/23.

Le marché du soja a été soutenu par les achats de la Chine. La Chine a importé 10,27 millions de tonnes métriques de soja en juin, soit 24,5 % de plus qu'il y a un an, selon les données des douanes jeudi, alors que d'importants achats de fèves brésiliennes bon marché sont arrivés sur le marché.

L'USDA a abaissé ses prévisions de récolte de soja pour 2023 à 4,300 milliards de boisseaux, contre 4,510 milliards précédemment, mais toujours dans le haut de la fourchette des attentes commerciales. L'agence a laissé inchangées ses prévisions de rendement du soja à 52,0 boisseaux par acre.

Il est important de noter que les prévisions du gouvernement concernant les stocks de soja en fin de campagne aux États-Unis pour 2023/24, soit 300 millions de boisseaux, dépassent même les estimations les plus élevées d'une série d'estimations antérieures à la publication du rapport.

L'USDA a également surpris les analystes en relevant son estimation de la récolte de blé américaine de 2023 à 1,739 milliard de boisseaux, contre 1,665 milliard en juin et au-dessus de la fourchette des attentes commerciales.

La bourse des céréales de Rosario a réduit ses prévisions pour la récolte de blé en cours en Argentine d'environ 4 % par rapport à l'estimation précédente, selon un rapport publié mercredi qui attribue cette révision à un manque de précipitations dans certaines régions agricoles.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mercredi, selon les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich)