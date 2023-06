Le maïs de Chicago a encore perdu du terrain mercredi, tandis que le soja a chuté pour la deuxième séance, les prévisions de pluies dans certaines des régions de culture desséchées des États-Unis ayant pesé sur les prix.

Le blé est tombé à son plus bas niveau en une semaine en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant les approvisionnements russes.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé de 0,3% à 5,59-1/4 dollars le boisseau, à 0007 GMT, non loin de son plus bas niveau depuis le 22 mai à 5,55 dollars le boisseau.

* Le soja a baissé de 0,2% à 12,91-3/4 dollars le boisseau et le blé a cédé 0,7% à 6,94-1/4 dollars le boisseau, après avoir chuté plus tôt dans la séance à 6,90-1/4 dollars le boisseau, le plus faible depuis le 20 juin.

* Les prévisions de pluie dans la ceinture céréalière plus tard cette semaine et la semaine prochaine ont tempéré les inquiétudes concernant le temps sec qui a stressé les cultures ce mois-ci.

* L'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis s'est détérioré au point d'être le pire depuis des décennies, selon les données du ministère américain de l'agriculture (USDA), lundi.

* L'USDA a estimé que 50 % des cultures de maïs et 51 % des cultures de soja étaient bonnes ou excellentes, contre 55 % et 54 %, respectivement, la semaine dernière. Ces évaluations sont les plus basses pour cette période de l'année depuis 1988, année de sécheresse historique.

* Alors que les perspectives météorologiques ont renforcé l'optimisme concernant les approvisionnements, les questions relatives à la demande de céréales américaines ont persisté, compte tenu de la forte concurrence mondiale pour l'exportation.

* Sur le marché du blé, l'attention s'est de nouveau portée sur les prix compétitifs en Russie après que les craintes suscitées par la mutinerie du week-end de la milice Wagner aient alimenté un rallye lundi.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a prévu que la production de blé de la Russie s'élèverait à 86,7 millions de tonnes métriques cette année, soulignant les attentes d'une récolte supérieure à la moyenne.

* Cependant, la récolte de céréales de l'Ukraine devrait tomber à 42,5 millions de tonnes métriques en 2023, contre environ 53 millions de tonnes métriques en 2022, en raison de la réduction de la surface de semis, a déclaré mardi l'association commerciale Ukrainian Agribusiness Club.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, le blé et la farine de soja sur le CBOT mardi, et acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont progressé dans un rallye général mardi, tandis que le dollar s'est affaibli, les données économiques solides ayant atténué les craintes de récession et stimulé l'appétit des investisseurs pour le risque.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Gfk Consumer Sentiment July 0645 France Consumer Confidence June 0800 EU Money-M3 Annual Growth May (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)