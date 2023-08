Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont augmenté mercredi, le marché se redressant légèrement après que l'amélioration de l'état des cultures aux États-Unis et les inquiétudes concernant l'économie chinoise ont poussé les prix à leur niveau le plus bas depuis décembre 2020.

Les contrats à terme sur le soja ont également rebondi après avoir chuté mardi.

Les gains reflètent l'incertitude quant à l'ampleur des prochaines récoltes américaines, bien que les évaluations hebdomadaires des récoltes de maïs et de soja publiées lundi par le gouvernement aient dépassé les attentes des analystes.

Des achats techniques et une nouvelle attaque russe sur les installations de stockage de céréales ukrainiennes ont contribué à la hausse des prix, selon les courtiers. La Russie effectue régulièrement des frappes aériennes sur les ports et les silos à grains ukrainiens depuis la mi-juillet, date à laquelle elle s'est retirée de l'accord soutenu par l'ONU permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales.

"Les marchés agricoles connaissent un rebond correctif", a déclaré Bryant Sanderson, courtier pour CHS Hedging, dans une note.

"Les attaques russes croissantes contre les installations céréalières apportent un soutien, mais le marché semble n'y accorder qu'une importance limitée.

Le contrat de maïs le plus actif a terminé en hausse de 6 cents à 4,81-1/2 dollars le boisseau, après avoir atteint son prix le plus bas depuis le 31 décembre 2020, à 4,73-1/2 dollars le boisseau.

Les pertes récentes ont laissé le marché survendu, a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage. Il a ajouté que la chaleur attendue aux États-Unis pourrait réduire les rendements des cultures de maïs, mais les projections de stocks de fin de campagne élevés réduisent les inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables.

"L'abondante récolte américaine, combinée à ce qui s'est avéré être une récolte record de maïs brésilien, signifie qu'il n'y aura pas de pénurie de maïs exportable et minimise l'impact des problèmes en Ukraine", a déclaré M. Pfitzenmaier.

Les graines de soja ont augmenté de 18 1/4 cents pour atteindre 13,23 1/2 dollars le boisseau au CBOT. Le blé a terminé en baisse de 3/4 de cent à 5,97-3/4 dollars le boisseau, après avoir chuté mardi à son plus bas niveau depuis le 1er juin.

Le resserrement de l'offre de soja américain et la demande d'exportation ont contribué à soutenir les prix à terme du soja, selon les analystes. Les États-Unis doivent publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation. (Reportage de Tom Polansek à Chicago. Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction Marguerita Choy et Chizu Nomiyama)