Le maïs de Chicago a gagné du terrain lundi, les prix étant soutenus par la couverture des positions courtes après que le marché ait chuté à son plus bas niveau en plus de trois ans la semaine dernière, plombé par l'abondance de l'offre mondiale et les attentes d'une récolte exceptionnelle en Amérique du Sud.

Le soja a augmenté pour la première fois en quatre séances, tandis que le blé a récupéré une partie des pertes subies lors de la dernière séance.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,5% à 4,15-3/4 le boisseau, à 0119 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2020 la semaine dernière.

* Le soja a augmenté de 0,4% à 11,46-3/4 dollars le boisseau et le blé a gagné 0,5% à 5,72 dollars le boisseau.

* L'augmentation des stocks de maïs, principalement utilisé pour nourrir les animaux et comme biocarburant, est un vent contraire pour les prix, qui ont chuté de près de 12 % jusqu'à présent en 2024.

* Selon les données du gouvernement américain, les agriculteurs américains détenaient 7,83 milliards de boisseaux de maïs dans les silos de leurs exploitations au 1er décembre, soit le niveau le plus élevé jamais atteint à cette date et une augmentation de 16 % par rapport au niveau le plus bas en neuf ans atteint en décembre 2022.

* À l'échelle mondiale, les stocks restants devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis cinq ans d'ici septembre, une fois pris en compte tout le maïs utilisé pour nourrir le bétail, fabriquer des biocarburants et à d'autres fins.

* La forte baisse des prix cette année touche les agriculteurs du monde entier, en particulier ceux qui sont en passe de récolter dans les mois à venir.

* Une récolte de maïs record très attendue en Argentine pourrait voir ses bénéfices réduits par une baisse mondiale des prix, a déclaré vendredi la bourse des céréales de Rosario, ce qui pourrait porter un coup au nouveau gouvernement qui lutte contre la pire crise économique que le pays ait connue depuis des décennies.

* Les exportations de maïs de l'Argentine, troisième fournisseur mondial, devraient augmenter de 53 % par rapport à la dernière saison, grâce à des précipitations abondantes favorisant une récolte estimée à 57 millions de tonnes métriques, un record.

* L'abondance de l'offre mondiale de soja et de blé a également exercé une pression sur les prix.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 février, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et réduit leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les investisseurs attendent les données sur l'inflation aux États-Unis, au Japon et en Europe qui aideront à affiner les attentes concernant les futurs mouvements de taux.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1500 Ventes de logements neufs aux États-Unis - unités Jan (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)