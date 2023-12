Le maïs de Chicago était en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis dix ans vendredi, tandis que le blé perdait un cinquième de sa valeur, l'atténuation des goulets d'étranglement de l'offre dans la région de la mer Noire et l'augmentation de la production exerçant une pression supplémentaire sur les prix.

Le soja était sur le point de connaître sa première baisse annuelle en cinq ans, en raison de l'abondance de l'offre du Brésil, principal exportateur.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a chuté de plus de 20 % en 2023, tandis que le maïs a perdu plus de 30 %. Le soja a perdu près de 14 % cette année, soit la plus forte baisse annuelle depuis 2015.

Les prix des céréales et des oléagineux, qui ont progressé au cours des dernières années, ont été mis sous pression en 2023, car l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement alimentaire, l'ouverture d'un nouveau couloir de navigation dans la région de la mer Noire ont stimulé les expéditions en provenance de l'Ukraine déchirée par la guerre, alors que la production russe est plus élevée.

Le soja est pénalisé par les réserves record du Brésil, premier exportateur mondial.

Le blé a légèrement augmenté de 0,1 % à 6,32-1/4 dollars le boisseau, à 0525 GMT vendredi, tandis que le maïs a ajouté 0,1 % à 4,74-3/4 dollars le boisseau et que le soja a gagné 0,3 % à 13,15-1/2 dollars le boisseau.

En 2024, les consommateurs pourraient être confrontés à des approvisionnements plus restreints en raison des conditions météorologiques défavorables d'El Nino, des restrictions à l'exportation et de l'augmentation des obligations en matière de biocarburants.

Toute perturbation des approvisionnements de la mer Noire est susceptible de soutenir les prix.

Un vraquier qui se dirigeait vers un port du Danube pour charger des céréales a heurté une mine russe dans la mer Noire mercredi, blessant deux membres d'équipage, ont déclaré des responsables ukrainiens jeudi.

Pour le Brésil, les cartes météorologiques indiquent des averses irrégulières au cours de la semaine à venir dans les régions sèches du centre et du nord du pays, avant que de fortes pluies généralisées ne soient attendues au début du mois de janvier.

Les agriculteurs argentins ont bien progressé dans les semis de maïs et de soja suite aux récentes pluies abondantes, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires jeudi, alors que les groupes industriels se préparent à lutter contre les projets du gouvernement visant à augmenter les taxes à l'exportation sur leurs produits.

La bourse a indiqué dans un rapport hebdomadaire que les semis de soja étaient terminés à 78,6 % après avoir progressé de 9,5 points de pourcentage en sept jours, tandis que les semis de maïs ont également bien progressé et sont maintenant terminés à 69,9 %.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le blé CBOT jeudi et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, la farine de soja, l'huile de soja et le maïs, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)