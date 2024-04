Le maïs de Chicago a reculé vendredi et le marché s'apprête à subir une deuxième perte hebdomadaire après qu'un rapport américain a montré que les approvisionnements intérieurs restaient abondants malgré une réduction par rapport au mois dernier.

Le blé a légèrement progressé, tandis que le soja a reculé, les deux matières premières étant en passe de subir des baisses hebdomadaires.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 4,28-1/4 dollars le boisseau, à 0015 GMT, le marché devant terminer la semaine en légère baisse.

* Le blé a gagné 0,4 % à 5,53-3/4 dollars le boisseau et le soja a baissé de 0,1 % à 11,58 dollars le boisseau. Sur la semaine, le blé et le soja ont perdu plus de 2 %.

* Le Département américain de l'agriculture (USDA) a prévu jeudi que les stocks intérieurs en fin de campagne resteraient à leur niveau le plus élevé depuis cinq ans, même si l'agence a revu à la baisse ses estimations du mois dernier.

* Les stocks de maïs américains devraient atteindre 2,122 milliards de boisseaux à la fin de la campagne 2023-24, le 31 août, contre 2,172 milliards de boisseaux prévus précédemment par l'USDA. Les analystes s'attendaient à une réduction encore plus importante à 2,102 milliards.

* Le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande a laissé inchangées ses prévisions pour la récolte de soja du Brésil à 155 millions de tonnes métriques.

* Cependant, l'agence brésilienne Conab a réduit ses prévisions de production de soja à 146,522 millions de tonnes métriques en raison de conditions météorologiques défavorables, soulignant ainsi l'écart important entre les perspectives.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et l'huile de soja sur le CBOT jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur la farine de soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions a légèrement augmenté jeudi après avoir chuté plus tôt dans la journée, tandis que les rendements du Trésor ont augmenté, les investisseurs attendant les dernières données sur l'inflation pour obtenir des indices sur la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0300 Chine Exportations, Importations YY Mars 0300 Chine Balance Commerciale Mars 0600 Allemagne IPCH Final YY Mars 0600 Royaume-Uni PIB Est 3M/3M Fév 0600 Royaume-Uni PIB Estimation MM, YY Fév 0600 Royaume-Uni Production manufacturière MM Fév 0645 France IPC (EU Norm) Final MM, YY Mars 1230 US Prix des importations YY Mars 1400 US U Mich Sentiment Prelim April