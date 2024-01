Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont légèrement augmenté jeudi, le marché se négociant près de son plus haut niveau en deux semaines, soutenu par les inquiétudes concernant la baisse de la production au Brésil.

Le soja a légèrement progressé, tandis que le blé a atteint son plus haut niveau en deux semaines, la couverture des positions courtes par les investisseurs ayant entraîné une hausse des produits agricoles.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 4,52-1/2 dollars le boisseau, à 0133 GMT, non loin de son plus haut niveau depuis le 12 janvier à 4,52-3/4 dollars le boisseau atteint plus tôt dans la session.

* Le soja a gagné 0,2 % à 12,42-1/2 dollars le boisseau et le blé a augmenté de 0,5 % à 6,14 dollars le boisseau, son plus haut niveau depuis le 11 janvier.

* Les prévisionnistes s'attendent à une baisse de la production de la deuxième récolte de maïs au Brésil, en raison de la réduction de la superficie plantée.

* Dans le même temps, une chaleur intense est prévue dans les zones de culture de l'Argentine, qui s'attendait à une récolte exceptionnelle.

* Les fonds de matières premières détiennent d'importantes positions courtes nettes sur les contrats à terme de maïs, de blé et de soja du CBOT, ce qui laisse les trois marchés prêts pour une reprise de la couverture des positions courtes.

* Les fonds de matières premières étaient acheteurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja au CBOT mercredi, selon les négociants. Les fonds étaient vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja et vendeurs nets de soja, ont-ils dit.

* La forte demande intérieure resserre les réserves de maïs de l'Inde, la consommation de cet ingrédient pour l'alimentation animale devant augmenter de 2 millions de tonnes métriques par an, a déclaré un cadre supérieur de la société de négoce international Louis Dreyfus.

* En ce qui concerne le blé, la société russe de conseil agricole Sovecon a relevé ses prévisions de récolte de blé pour 2024 à 92,2 millions de tonnes, contre 91,3 millions en décembre, et n'est plus très loin des 92,8 millions de tonnes récoltées en 2023.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* L'indice mondial des actions MSCI a augmenté mercredi, atteignant son plus haut niveau en presque deux ans, soutenu par des bénéfices positifs et des données économiques en Europe et aux États-Unis, ainsi que par l'optimisme que les mesures de relance de la Chine soutiendront ses marchés boursiers.

(Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)