Les prix du maïs à Chicago ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines jeudi, les spéculateurs ayant couvert leurs positions à découvert, tandis que la chute des prix de l'énergie a réduit la hausse des oléagineux, selon les négociants et les analystes.

Les marchés attendent les données trimestrielles sur les stocks de céréales publiées vendredi par le ministère américain de l'agriculture.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse d'environ 0,7% à 4,86-1/2 dollars le boisseau à 12h30 CDT (1730 GMT) et a atteint son prix le plus élevé depuis le 8 septembre.

"Pourquoi le marché a-t-il essayé de grimper ces derniers jours ? Je pense qu'il s'agit d'une couverture courte", a déclaré Tom Fritz, partenaire de la société de courtage EFG Group à Chicago.

M. Fritz a cité les données de la Commodity Futures Trading Commission qui, la semaine dernière, ont montré que les investisseurs spéculatifs détenaient une position courte nette massive sur le maïs.

. Selon lui, ces investisseurs ont probablement été incités à racheter des contrats à terme vendus précédemment, alors que le maïs frôlait ses plus bas niveaux depuis trois ans.

Fritz a ajouté qu'une partie de la couverture des positions courtes était probablement alimentée par les négociants qui se repositionnaient en prévision de la

vendredi du rapport sur les stocks de l'USDA, très surveillé.

Les prix du soja sur le CBOT étaient en baisse de 0,2 % à 13,00 dollars le boisseau, après quatre séances consécutives de hausse. Alors que le pétrole brut

le soja, et en premier lieu l'huile de soja, ont suivi.

"Le soja ne trouve pas dans l'énergie le soutien qu'il a trouvé hier sur le marché de l'huile de soja", a déclaré Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics à Atchison, au Kansas.

L'huile de soja de décembre était en baisse d'environ 1,9 % à 57,15 cents la livre.

Le blé CBOT s'est maintenu autour de 5,80-1/4 dollars le boisseau au cours d'une séance agitée, mais il a bénéficié de données montrant que les exportations hebdomadaires américaines de blé étaient supérieures aux prévisions.

Le blé de force rouge d'hiver de Kansas City a continué de baisser après avoir atteint son plus bas niveau en deux ans la veille, perdant 7-1/4 cents à 6,87-1/4 dollars le boisseau. L'écart entre le blé CBOT et le blé Kansas City est tombé à son plus bas niveau depuis le début du mois de mars. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Rédaction de Paul Simao)