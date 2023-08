Le maïs de Chicago a légèrement progressé mercredi, une série d'achats à prix cassés soutenant les prix après que le marché ait chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2020 en raison des attentes d'une production américaine exceptionnelle.

Le blé a progressé, récupérant une partie des pertes provoquées par l'abondance des récoltes dans l'hémisphère nord, tandis que le soja a également grimpé.

"Les États-Unis continuent de faire baisser les prix du maïs en raison d'une production plus élevée que prévu, ce qui devrait entraîner un excédent de l'offre", a déclaré Darren Stetzel, vice-président pour l'agriculture en Asie de la société de courtage StoneX.

"Le marché considère également que les fonds ont une position nette courte sur le maïs, ce qui accentue la pression à la baisse sur des fondamentaux déjà baissiers.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board Of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 4,77 dollars le boisseau, à 0407 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 4,73-1/2 dollars plus tôt dans la session.

Les attentes d'une offre abondante ont pesé sur les prix du maïs.

Le blé a gagné 0,2% à 6,24-3/4 dollars le boisseau, après avoir chuté plus tôt mercredi à 5,91-1/2 dollars - son plus bas depuis le 31 mai. Le soja a progressé de 0,6 % à 13,13-1/2 dollars le boisseau.

Le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures, publié après la fin des échanges lundi, a estimé que 59 % des cultures de maïs étaient bonnes ou excellentes. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 57 % de la semaine précédente et supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 58 %.

L'USDA a également estimé que 59 % des cultures de soja étaient "bonnes ou excellentes", contre 54 % la semaine dernière. Les analystes s'attendaient à 55 %.

Les prix du blé sont affectés par la pression exercée par les récoltes dans l'hémisphère nord, bien que toute perturbation des approvisionnements de la mer Noire due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait soutenir le marché.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré mercredi qu'un groupe important de drones de l'armée russe avait pénétré dans l'embouchure du Danube et s'était dirigé vers le port fluvial d'Izmail, près de la frontière avec la Roumanie.

Dimanche, un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce sur un cargo dans le sud-ouest de la mer Noire alors qu'il se dirigeait vers le nord. C'est la première fois que la Russie tire sur des navires marchands au-delà de l'Ukraine depuis qu'elle s'est retirée, le mois dernier, d'un accord historique sur les céréales conclu sous l'égide de l'ONU.

Les transformateurs américains ont écrasé plus de soja que prévu le mois dernier, ce qui en fait le mois de juillet le plus important jamais enregistré, selon les données de l'Association nationale des transformateurs d'oléagineux (National Oilseed Processors Association) publiées mardi.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et la farine de soja du CBOT mardi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja.