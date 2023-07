Les contrats à terme sur le maïs américain ont augmenté jeudi grâce à des achats techniques et à la couverture de positions à découvert après une chute de deux semaines qui a amené les prix à leur plus bas niveau en deux ans et demi.

Les contrats à terme sur le soja ont reculé dans le cadre d'une prise de bénéfices par rapport aux plus hauts de plusieurs mois enregistrés après que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a réduit de manière inattendue ses estimations sur les plantations aux États-Unis et que les pluies récentes étaient censées profiter aux cultures.

Les contrats à terme sur le blé sont restés stables, voire en baisse, après les fortes hausses enregistrées lors de la séance précédente.

Après des mouvements de prix importants au cours des dernières séances, les opérateurs ont fait une pause et évalué les pluies récentes qui ont stimulé le maïs et le soja dans certaines parties du Midwest, mais qui n'ont pas permis de récolter dans d'autres régions.

De nouvelles averses et des températures douces sont attendues dans le centre et le sud du Midwest au cours des deux prochaines semaines, ce qui aidera le maïs qui entre dans sa phase cruciale de pollinisation. Les zones de culture du nord, cependant, pourraient rester stressées par les prévisions de précipitations inférieures à la normale.

"Le maïs était tout simplement survendu techniquement et nous entrons dans la phase de pollinisation, donc nous devions rebondir. En ce qui concerne les haricots, nous avons connu une journée de forte hausse après la publication du rapport (sur les superficies cultivées) et nous assistons maintenant à des prises de bénéfices", a déclaré Craig Turner, négociant en matières premières chez Daniels Trading.

Les données hebdomadaires de l'Observatoire américain de la sécheresse ont montré une amélioration marginale dans certaines parties de la ceinture de maïs et une nouvelle détérioration dans d'autres. Au 4 juillet, 60 % du soja et 67 % du maïs restaient touchés par la sécheresse, soit 3 points de moins qu'une semaine auparavant.

Le maïs de décembre du Chicago Board of Trade a augmenté de 9-1/2 cents pour atteindre 5,03 dollars le boisseau à 11:55 a.m. CDT (1655 GMT) après avoir atteint son niveau le plus bas pour un contrat le plus actif depuis janvier 2021 lors de la session précédente.

Le soja de novembre a chuté de 18-1/2 cents à 13,36-1/2 dollars le boisseau, mais a maintenu un soutien technique à sa moyenne mobile de 200 jours.

Le contrat CBOT de blé tendre rouge d'hiver de septembre a perdu 15-1/4 cents à 6,59 dollars le boisseau, après avoir bondi de 5 % mercredi. Les contrats de blé de force rouge d'hiver et de blé de printemps étaient étroitement mélangés.