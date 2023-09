Les contrats à terme sur le maïs à Chicago se sont raffermis lundi, bien qu'une révision à la hausse des prévisions de production en Europe et les approvisionnements de la récolte américaine aient maintenu les prix près de leur niveau le plus bas depuis la fin de 2020.

Le blé a chuté, bien que les prévisions de baisse de la production en Australie et en Argentine aient limité les pertes.

"Les prix du maïs sont confrontés à la pression de l'offre", a déclaré un trader basé à Singapour dans une société de négoce international. "Il y a beaucoup de maïs brésilien sur le marché et nous avons de grosses récoltes en provenance d'Europe et des États-Unis."

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1 % à 4,76-1/2 dollars le boisseau, à 3 h 10 GMT. Cependant, le marché se négocie près de ses niveaux les plus bas depuis décembre 2020.

Le soja a baissé de 0,3 % à 13,36-1/4 dollars le boisseau et le blé a perdu 0,6 % à 6,00-1/2 dollars le boisseau.

Les pluies estivales ont profité aux cultures de maïs dans une grande partie de l'Union européenne, le cabinet Consultancy Strategie Grains ayant relevé ses prévisions pour la récolte de maïs de l'UE en 2023 de près d'un million de tonnes métriques, à 59,6 millions.

En France, on estime que 82 % des cultures de maïs étaient dans un état "bon ou excellent" au 11 septembre, contre 80 % la semaine précédente, selon l'office agricole FranceAgriMer.

Parallèlement, le gouvernement américain a revu à la hausse la semaine dernière ses estimations de récolte de maïs. Étant donné que les expéditions massives en provenance du Brésil réduisent la demande de maïs américain à l'étranger, les analystes estiment que les stocks américains pourraient atteindre l'année prochaine leur niveau le plus élevé depuis dix ans.

Contribuant à faire baisser les prix, les grands spéculateurs avaient accumulé le 12 septembre leur plus importante position courte nette sur le maïs CBOT depuis août 2020, selon les données réglementaires, et les négociants ont indiqué qu'ils prévoyaient d'autres ventes vendredi.

Le maïs de Chicago a chuté de 30 % cette année.

Les spéculateurs ont également augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et réduit leur position longue nette sur le soja au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 septembre, selon les données réglementaires.

Sur le marché du blé, la réduction du potentiel de récolte en Australie et en Argentine en raison du récent temps sec devrait soutenir les prix.

Une vague de chaleur printanière sur de grandes parties du sud-est de l'Australie, y compris Sydney, s'intensifiera lundi, a déclaré le bureau météorologique, avec des températures qui devraient culminer jusqu'à 16 degrés Celsius (60 Fahrenheit) au-dessus de la moyenne de septembre.

En ce qui concerne le soja, les données de l'Association nationale des transformateurs d'oléagineux (NOPA) des États-Unis ont montré vendredi que la trituration du soja américain a chuté à son plus bas niveau depuis 11 mois en août, en deçà de la quasi-totalité des estimations commerciales.

La faiblesse de la demande de trituration intervient alors que les exportations américaines peinent à rivaliser avec les expéditions brésiliennes, qui ont atteint un niveau record. Les prix du soja au CBOT ont baissé d'environ 12 % cette année.