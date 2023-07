Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont perdu du terrain mardi après qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain ait montré une amélioration de l'état des cultures suite aux pluies dans la ceinture céréalière du Midwest, tandis que le soja a progressé.

Les prix du blé ont augmenté pour la première fois en quatre séances, portés par les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre mondiale.

"Les conditions météorologiques aux États-Unis au cours des prochaines semaines sont essentielles pour déterminer les rendements du soja et du maïs et peuvent améliorer les perspectives de production", a déclaré Pranav Bajoria, directeur de la société de courtage Comglobal, basée à Singapour.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 4,98-1/2 le boisseau, à 0336 GMT et le soja a augmenté de 0,5% à 13,52-1/2 le boisseau.

Le blé a augmenté de 0,5 % à 6,49-1/4 dollars le boisseau.

L'évaluation du maïs s'est améliorée, passant de 51 % la semaine dernière à 55 % dans des conditions bonnes à excellentes, et dépassant les attentes moyennes d'une enquête Reuters qui tablait sur 53 %. Toutefois, il s'agit de la pire note pour cette période de l'année depuis 2012, lorsque la sécheresse aux États-Unis a fait grimper les prix des cultures au niveau mondial.

Dimanche, seulement 51 % des cultures de soja étaient dans un état bon à excellent, en hausse par rapport aux 50 % de la semaine dernière, mais en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 52 %.

Seuls 47 % des cultures de blé de printemps étaient jugées bonnes à excellentes, contre 48 % il y a une semaine, défiant les attentes des analystes qui tablaient sur une amélioration à 49 %.

Les agriculteurs brésiliens ont récolté jusqu'à jeudi dernier 27 % de la superficie plantée pour leur deuxième récolte de maïs, a déclaré lundi le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, ce qui représente une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente, mais reste inférieur aux niveaux de 2022.

À la même époque l'année dernière, 41 % des champs de maïs de la région centre-sud du Brésil avaient été moissonnés, a indiqué la société de conseil.

Les prix à l'exportation du blé russe sont restés largement stables la semaine dernière, selon les analystes, les négociants attendant des signaux sur l'accord d'exportation des céréales de la mer Noire avant la date limite de son renouvellement lundi prochain.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le maïs et la farine de soja du CBOT lundi et des vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich et Sonia Cheema)