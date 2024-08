Le maïs de Chicago a chuté pour la quatrième séance consécutive vendredi et a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020, alors que les traders attendent les estimations de l'offre et de la demande mondiales du Département américain de l'agriculture (USDA) le 12 août.

Les contrats à terme sur le soja et le blé ont légèrement augmenté.

"Les marchés du maïs et du soja examineront de près le rapport WASDE lorsqu'il sera publié. Nous nous attendons à des stocks importants, ce qui constitue une pression à un moment où la demande semble assez lente", a déclaré Andrew Whitelaw, directeur de la société de conseil agricole Episode 3 à Canberra.

Le maïs a perdu 0,31% à 3,95-3/4 dollars le boisseau à 0227 GMT et a perdu 1,86% depuis le début de la semaine, s'apprêtant à enregistrer sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

Le blé a augmenté de 0,51% à 5,4-1/4 dollars le boisseau et devrait enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire consécutive, le contrat ayant gagné 0,23% pour la semaine.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,57% à 10,14 dollars le boisseau, mais il devrait enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, le contrat ayant perdu 1,3% jusqu'à présent au cours de la semaine.

Les prévisions de baisse de la production et des exportations de blé tendre de l'Union européenne, à leur plus bas niveau depuis six ans, ainsi que les nouveaux appels d'offres de l'Égypte et de l'Algérie donnent un sentiment haussier pour le blé, a-t-il ajouté.

"D'un point de vue australien, les récoltes semblent de plus en plus susceptibles d'être supérieures à la moyenne en raison des pluies bénéfiques qui ont aidé la plupart des régions, l'Australie-Méridionale étant la moins bien lotie", a déclaré M. Whitelaw.

Les récentes pluies en Argentine ont soulagé les régions productrices de blé dans l'est du pays, tandis que les cultures dans les régions occidentales continuent de se détériorer en raison de la sécheresse et du froid, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires (BdeC).

Par ailleurs, deux syndicats argentins de l'industrie des oléagineux ont annoncé une prolongation d'une journée de la grève qui a interrompu les opérations dans les principaux centres agricoles du pays, ce qui a entraîné des retards dans le chargement des céréales sur 36 navires en Argentine au début de la journée de jeudi.

Selon un prévisionniste du gouvernement américain, il y a 66 % de chances que le modèle météorologique La Nina, caractérisé par des températures froides dans l'océan Pacifique, apparaisse entre septembre et novembre.