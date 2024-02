Les contrats à terme sur le maïs américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans mercredi, se rapprochant de la barre des 4 dollars le boisseau, alors que l'abondance de l'offre nationale de céréales et les fortes perspectives de récolte en Amérique du Sud ont pesé sur le sentiment, selon les analystes.

Le soja et le blé ont suivi la tendance à la baisse, reculant après les hausses de la veille.

A 12h53 CST (1853 GMT), le maïs de mars du Chicago Board of Trade était en baisse de 7-1/2 cents à 4,11-1/4 le boisseau après avoir atteint 4,11 dollars, son niveau le plus bas depuis novembre 2020 sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif.

Le soja de mars du CBOT était en baisse de 14-1/4 cents à 11,64-3/4 $ le boisseau et le blé de mai le plus actif était en baisse de 3-1/2 cents à 5,75-3/4 $ le boisseau.

Le maïs a affiché les plus fortes baisses en pourcentage. Certains analystes ont attribué la vente aux fonds de matières premières qui ont augmenté leur position courte nette déjà importante, tandis que d'autres ont cité la vente par les agriculteurs qui déchargent les céréales stockées pour la récolte de 2023.

"Les gens ont attendu des prix plus élevés qui ne sont pas venus", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché pour le Zaner Group. "L'espoir s'amenuise et le temps passe. L'agriculteur se sent stressé en ce moment, et l'un des moyens d'atténuer ce stress est de laisser partir les boisseaux".

Le soja a suivi la tendance à la baisse à mesure que la récolte progressait au Brésil, alors même que les analystes débattaient de l'ampleur des récoltes sud-américaines.

"L'essentiel, c'est que notre demande souffre et que le marché continue de nous dire qu'il y a assez de soja", a déclaré Tom Fritz, associé chez EFG Group à Chicago.

Les négociants restent attentifs aux signes de reprise de la demande en Chine après les vacances du Nouvel An lunaire la semaine dernière et alors que le gouvernement tente de relancer un secteur immobilier qui a jeté des doutes sur l'ensemble de l'économie chinoise.

Par ailleurs, les précipitations attendues au cours des prochains jours dans la région de la Pampa en Argentine devraient favoriser les récoltes de soja et de maïs pour 2023/24, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires mercredi.

Jeudi dernier, 32 % de la superficie brésilienne plantée en soja avait été récoltée, selon les consultants AgRural, soit une hausse de 9 % par rapport à la semaine précédente et un rythme supérieur à celui de l'année dernière. (Reportage de Julie Ingwersen ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Jonathan Oatis)