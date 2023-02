Le malaisien Petronas va vendre le sud-africain Engen à Vivo Energy

Sans dévoiler le prix de la transaction, Engen et Vivo, qui appartient au négociant mondial en énergie Vitol, ont déclaré que le groupe combiné disposera de plus de 3 900 stations-service et de plus de deux milliards de litres de capacité de stockage dans 27 pays africains.

Le deuxième plus grand actionnaire d'Engen, la société d'investissement sud-africaine Phembani, restera investi en tant qu'actionnaire à 21 % dans l'entreprise sud-africaine, ont-ils précisé.

La transaction est actuellement en attente des approbations réglementaires. Rand Merchant Bank et Standard Bank ont conseillé Vivo Energy, tandis que Morgan Stanley et Rothschild & Co sont les conseillers de Petronas pour la transaction, ont indiqué les sociétés.

Petronas explore depuis quelques années des options pour son activité sud-africaine alors qu'elle revoyait son portefeuille global.

Engen possède environ 1 300 stations-service dans sept pays africains, tandis que Vivo possède plus de 2 600 stations-service dans 23 pays africains.