Le management de Sensorion participera à quatre conférences en avril 2021

Regulatory News:

Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce aujourd'hui la participation de l’équipe de management de Sensorion à quatre réunions d’investisseurs et de R&D virtuelles durant le mois d’avril 2021.

Le directeur du Business Développement de Sensorion, Juergen Heitmann, présentera la stratégie de la société lors de l'édition 2021 du Cell & Gene Meeting on the Mediterranean qui se tiendra virtuellement du 6 au 9 avril 2021. La présentation sera disponible sur demande.

Date : Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2021

Evènement : Cell & Gene Meeting on the Mediterranean

Nawal Ouzren, Directrice Générale, présentera la stratégie de Sensorion lors des Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021, une présentation dédiée aux investisseurs et qui se tiendra virtuellement les 7-8 avril 2021. Nawal Ouzren sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne pendant toute la durée de la conférence.

Date : Mardi 7 avril - Mercredi 8 avril 2021

Présentation : Mardi 7 avril à 14h30 EDT- (20h30 CEST)

Evènement : Solebury Trout European Biotech Investor Days 2021

L’équipe de management de Sensorion participera au 5e Annual Manufacturing Summit de Chardan les 26 et 27 avril 2021 et sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne pendant toute la durée de la conférence.

Date : Lundi 26 avril – Mardi 27 avril 2021

Evènement : 5th Chardan Annual Manufacturing Summit

La Directrice Générale, Nawal Ouzren participera à la 13e conférence Kempen Healthcare Life Sciences, une réunion d'investisseurs qui se tiendra virtuellement le 28 avril 2021. Nawal Ouzren sera disponible pour des rencontres individuelles en ligne, tout au long de la conférence.

Date : Mercredi 28 avril 2021

Evènement : Kempen Healthcare Life Sciences conference (Cell, Gene and RNA based companies stream)

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition. Un produit est en développement clinique de phase 2, le SENS-401 (Arazasétron) dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). Nous avons développé dans nos laboratoires une plateforme unique de R&D pour approfondir notre compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne. Cette approche nous permet de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés pour nos candidats médicaments. Nous travaillons également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Sensorion a lancé trois programmes de thérapie génique, actuellement au stade préclinique, visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité, parmi lesquelles la surdité causée par une mutation du gène codant pour l'Otoferline, la perte auditive liée au gène cible GJB2 ainsi que le syndrome d'Usher de type 1, afin de traiter potentiellement d'importants segments de perte auditive chez les enfants et les adultes .Notre plate-forme de R&D et notre portefeuille de candidats médicaments nous positionnent de manière potentiellement unique pour améliorer de manière durable la qualité de vie des centaines de milliers de personnes souffrant de désordres de l’oreille interne, un besoin médical largement insatisfait dans le monde aujourd’hui

www.sensorion.com

Label : SENSORION

ISIN : FR0012596468

Code mnémonique : ALSEN

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Rapport Financier Semestriel 2020 publié le 21 Octobre 2020 et disponible sur le site internet de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330006033/fr/