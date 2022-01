Le manque de puces va encore affecter le marché automobile britannique en 2022 - groupe industriel

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré qu'environ une voiture neuve sur six vendue en Grande-Bretagne en 2021 était soit une voiture électrique à batterie (BEV) soit une voiture hybride rechargeable (PHEV) et que les immatriculations globales de voitures neuves ont augmenté d'environ 1 point de pourcentage pour atteindre 1,65 million d'unités contre 1,63 million en 2020.

"Pas une grande année, qui vient après une année tout aussi médiocre", a déclaré Mike Hawes, directeur général du SMMT, faisant référence à l'impact de la pénurie de puces sur les ventes qui a paralysé une reprise post-pandémique.

La pénurie de puces, utilisées dans tous les domaines, des capteurs de freins à la direction assistée en passant par les systèmes de divertissement, a conduit les constructeurs automobiles du monde entier à réduire ou à suspendre la production, faisant grimper les prix des véhicules neufs et d'occasion malgré la forte demande des consommateurs.

Selon M. Hawes, un véhicule moyen nécessite entre 1 500 et 3 000 puces à semi-conducteurs.

"Nous pensons que la demande est toujours là et qu'elle est toujours forte", a déclaré M. Hawes. Il a ajouté que l'opinion générale était que la pénurie de puces minerait le marché au cours de l'année 2022 et que cela "se répercuterait sur 2023".

Avant la dernière vague de coronavirus, le SMMT avait prévu que les ventes de voitures au Royaume-Uni s'élèveraient à 1,96 million d'unités en 2022, ce qui est inférieur au taux normal d'environ 2,3 millions d'unités.

Le SMMT a déclaré que les BEV entièrement électriques représentaient 11,6 % des ventes en 2021 - plus que les ventes cumulées de 2016 à 2020. En décembre, les BEV représentaient environ un quart des ventes de voitures au Royaume-Uni.

Les PHEV, qui possèdent à la fois une batterie et un moteur à combustion, représentaient 8,9 % des ventes en 2021.

Le gouvernement britannique prévoit une interdiction effective des modèles à carburant fossile pur d'ici 2030. Mais le SMMT a déclaré qu'il fallait faire davantage pour faire baisser les prix des véhicules électriques et améliorer les infrastructures de recharge, notamment pour la recharge dans les rues.

En Europe et en Amérique, l'accès à la recharge pour les personnes qui garent leur voiture dans la rue est un défi majeur.

Le coût des voitures et les problèmes de recharge sont les "principaux obstacles pour les personnes qui envisagent ce type d'achat", a déclaré M. Hawes. "Nous ne sommes pas là où nous devrions être".