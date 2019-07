Bourse de Paris : Le marché a vendu les promesses de Draghi

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Les marchés en veulent toujours plus. Plus de soutien monétaire, plus de dépassements d'objectifs, plus de rendement. Les indices qui évoluent sur des records, 75% des sociétés américaines qui publient au-dessus des prévisions de bénéfices et les promesses d'action vigoureuse de la BCE en septembre ont été insuffisants hier pour empêcher un recul des places financières, de 0,5% à Paris et à New York pour le CAC40 et le S&P500 et de plus de 1% à Francfort pour le DAX.. Pourtant, Mario Draghi et son équipe ont annoncé que d'importants bouleversements auront lieu en septembre, cochant à peu près toutes les cases anticipées par les économistes (baisse de taux, mise en place possible de taux progressifs, nouveau programme de rachat de titres… etc.). En revanche, aucune action ne sera entreprise avant la rentrée. Dans le même temps, Draghi a souligné qu'il ne voyait que très peu de risque de récession à ce stade et que l'éventualité d'une baisse de taux dès juillet n'avait même pas été discutée. Les financiers pensaient que le discours serait plus alarmiste et qu'il garantirait le déploiement rapide d'un important arsenal de relance. C'est là l'un des paradoxes du système : il faudrait que cela aille plus mal dans l'économie réelle pour satisfaire les investisseurs.Dans l'économie réelle justement, quelques déceptions ont pesé sur le moral des troupes hier : dans l'industrie, Ford Dow Chemical et Tesla ont déçu et Boeing a continué à inquiéter à cause du B737MAX. Mais globalement, 75% des 185 sociétés de l'indice S&P500 qui ont publié ont dépassé les prévisions de bénéfices selon Refinitiv, ce qui est tout à fait dans la norme. En Europe, si Atos ou JCDecaux ont publié sous les attentes hier, la majorité des entreprises est à créditer de performances solides. Aujourd'hui, les marchés surferont sur les comptes publiés par les grosses technologiques américaines hier soir, en attendant la première estimation du PIB américain du second trimestre : et méfiez-vous, car une économie plus robuste que prévu ne satisfera pas forcément les investisseurs, qui pourraient y voir un élément susceptible de contrecarrer les espoirs de baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Toujours le même paradoxe !Les indices asiatiques terminent la semaine dans le rouge, mais sans excès. Les indicateurs avancés sont haussiers à Wall Street et en Europe Une seule ligne majeure sur l'agenda macroéconomique aujourd'hui, la lecture préliminaire du PIB du second trimestre aux Etats-Unis à 14h30, avec un consensus positionné à 1,8% en rythme annualisé.L'euro a finalement tenu bon face au billet vert après la réunion de la BCE, à 1,1149 USD. L'once d'or est en légère hausse à 1416 USD. Le pétrole remonte modestement à 56,21 USD le baril de WTI et 63,46 USD le baril de Brent. Le rendement du T-Bond 10 ans s'établit à 2,069%. Le Bitcoin recule à 9730 USD.