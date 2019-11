Bourse de Paris : Le marché appuie sur la détente

L'appétit des investisseurs pour le risque, c’est-à-dire le fait qu'ils achètent une proportion accrue d'actifs moins sécurisés que de coutume - plus rémunérateurs - ne se dément pas sur les places financières. Les financiers misent sur la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine au cours du mois de novembre. Pas le "méga-deal" initialement appelé de ses vœux par Donald Trump lorsqu'il avait, l'année dernière, décidé de mettre Pékin sous pression. Mais un accord quand même, qui permettrait de dissiper quelques nuages sombres à l'horizon, en particulier concernant le ralentissement des échanges mondiaux.

Il reste quand même à signer, ce qui n'est pas rien au vu des voltes-faces constatées depuis le début des tractations. Et la Chine ne devrait pas pousser le bouchon trop loin : la position affaiblie de Donald Trump sur sa scène nationale offre une fenêtre de tir à Pékin, mais le Président américain n'est pas du genre à céder trop de terrain.

En Europe, l'Allemagne plaide pour une union bancaire, en particulier via un outil commun de garantie des dépôts, a expliqué le ministre des finances Olaf Scholz au Financial Times. Pendant ce temps, Boris Johnson va accomplir mercredi un acte toujours lourd de sens et plutôt rare : la dissolution de la Chambre des communes.

Les indicateurs avancés européens sont plutôt baissiers à l'heure où le soleil se lève.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usine allemande (8h00) lanceront la séance, avant la publication des indicateurs PMI des services dans plusieurs pays d'Europe et l'annonce des ventes de détail mensuel sur le vieux continent (11h00). Aux États-Unis, le Bureau du travail publiera la productivité et les coûts de la main-d'œuvre trimestriels (14h30), avant l'annonce des stocks pétroliers hebdomadaires à 16h30. John Williams, le président de la Fed de New York, doit par ailleurs prononcer un discours autour de 15h30 lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal.

L'euro a reculé à 1,1071 USD, comme l'once d'or, à 1485 USD. Le baril rend quelques cents après avoir regagné du terrain hier, à 56,88 USD pour le WTI et à 62,56 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation américaine affiche 1,849% sur 10 ans.

Les principaux changements de recommandations

Albioma : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 28 EUR.

Arkema : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 104 EUR.

Daimler : Commerzbank passe de conserver à alléger en visant 45 EUR. HSBC passe de conserver à alléger en visant 45 EUR.

Delta Plus : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 64 à 66,50 EUR.

Ferrexpo : J.P. Morgan passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 190 GBp.

Iliad : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer.

Outokumpu : J.P. Morgan passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 2,40 EUR.

Safran : Credit Suisse passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 136 à 162 EUR.

Schaeffler : Pareto passe de conserver à acheter en visant 10,60 EUR.

Softcat : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 978 à 1250 GBp.

Solutions 30 : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 17,90 à 18,05 EUR.

L’actualité des sociétés

Société Générale publie sous les attentes mais améliore ses ratios de solidité financière. AXA a rempilé avec Publicis pour ses créations publicitaires dans 30 pays, en élargissant le contrat à la stratégie et à l'achat média au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et à Hong Kong. GTT a signé avec Beijing Gas Group un accord valorisé 1 Md€ pour le développement d'un terminal et d'un stockage GNL à Tianjin, comprenant un gazoduc de 230 km pour acheminer le gaz à Pékin. Lagardère condamne la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de résilier le contrat d'agence passé avec Lagardère Sport. Alpha Mos change de tête. Technicolor nomme Richard Moat directeur général. Pixium Vision signe un nouveau financement. McPhy lance un placement privé. Ekinops équipe l’IRAM d’un lien jusqu’à 200 Gb/s. Les Fromageries Bel signent avec l'APBO un accord sur le prix du lait. Orpea, Roche Bobois, Hexaom, Devoteam, Technicolor, Ober, Wavestone, Herige, Ateme, Oeneo, LNA Santé, Aurea ont publié leurs comptes.

Xerox réfléchirait à une offre en numéraire et en titres sur HP Inc, a appris le Wall Street Journal. Walgreens Boots Alliance plancherait sur un retrait de la cote, a appris Bloomberg, alors que le dossier pèse plus de 50 Mds$ en bourse. Le régulateur américain des télécoms (FCC) a autorisé la fusion de T-Mobile US et Sprint, jugeant qu'elle pourrait avoir un impact positif sur le déploiement de la 5G aux Etats-Unis. Le chinois Jingye en pole-position pour racheter le sidérurgiste en faillite British Steel, selon le Financial Times. Altice USA souffre post-séance après la publication de résultats décevants et d'un abaissement des objectifs à cause d'un lancement moins rapide que prévu de l'offre de téléphonie mobile. Kaya Holdings veut racheter 50% de Greekkannabis, qui attend le feu vert d'Athènes pour lancer la culture de cannabis à des fins médicales. SoftwareOne rachète BNW Consulting. International Business Machine a déployé une offre spécifique pour le cloud financier, dont Bank of America sera le premier utilisateur. AstraZeneca a prévu de lever 1 Md$ pour investir dans des jeunes pousses chinoises du secteur de la santé. Le japonais Subaru avertit.

Ça publie. AXA, Adidas, BMW AG, Ahold Delhaize, Société Générale, Sampo, Kerry, Swiss Life, Wirecard en Europe. Costco Wholesale, Qualcomm, Softbank et CVS Health ailleurs, parmi d'autres.