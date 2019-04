Le marché automobile américain en berne au premier trimestre

New York (awp/afp) - Le marché automobile américain a connu un premier trimestre en berne, les grands constructeurs enregistrant pour la plupart un recul de leurs ventes de nouvelles voitures.

De General Motors (GM) à Fiat Chrysler en passant par Toyota, la morosité a régné dans les états-majors lors des trois premiers mois de l'année, marqués par une chute continue des ventes de voitures compactes (berlines et citadines) tandis que l'intérêt pour les grosses voitures (camionnettes à plateau ou pickups, crossovers et SUV ou 4X4 urbains) ne s'essouffle pas.

GM, premier constructeur automobile américain, a écoulé 665.840 véhicules neufs, dont 80% sont des grosses voitures, au premier trimestre, en baisse de 7% sur un an.

Le groupe aux quatre marques (Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC) explique que la production dans certaines de ses usines a été ralentie au premier trimestre en raison d'une transition entre modèles.

Si le recul des ventes trimestrielles était également attendu chez Fiat Chrysler, le décrochage de Jeep est particulièrement surprenant car c'est cette marque qui tire les nouvelles immatriculations du groupe depuis bientôt une décennie.

Les ventes du groupe sur lequel circulent des rumeurs de fusion avec les français Renault ou Peugeot ont diminué de 3% sur un an à 498.425 unités. Jeep, qui représente à elle seule 42,7% des ventes américaines de Fiat Chrysler, a vu ses immatriculations diminuer de 7%, principalement à cause de la Renegade (-26%), de la Compass (-14%) et de la Wrangler (-10%).

Ford, deuxième groupe automobile américain, prévoit de publier ses chiffres ce jeudi 4 avril.

Les constructeurs étrangers n'échappent pas à la morosité, à l'instar de Toyota dont les ventes trimestrielles ont baissé de 5%, à 543.714 unités.

Les analystes anticipent pour la plupart une baisse des ventes trimestrielles de 3 à 4,6%, à moins de 4 millions d'unités.

afp/rp