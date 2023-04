Paris (awp/afp) - Le marché français des voitures neuves a enregistré en mars 182.713 immatriculations (+24,23%), une embellie portée par Peugeot et Renault, encore loin toutefois des niveaux d'avant la pandémie, a indiqué samedi la Plateforme automobile (PFA) qui représente constructeurs et équipementiers.

"C'est le huitième mois consécutif de hausse. Les livraisons sont reparties et on a un peu moins de pénuries de puces électroniques", a déclaré à l'AFP François Roudier, responsable de la communication de la PFA.

"Le mois de mars est traditionnellement un bon mois. On continue de remonter la pente, mais on est encore loin du niveau d'avant la pandémie, où on avait entre 210.000 et 220.000 nouvelles immatriculations", a-t-il détaillé.

Le mois de mars 2023 a notamment été porté par Peugeot (+35% par rapport à mars 2022, à 29.158 unités) et la marque Renault (30%, à 27.175 unités). Dacia, du groupe Renault, continue de progresser, quoique moins fortement qu'en février, à 19,4%, avec 15.186 unités.

Le groupe Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat), qui pèse 31% du marché français en volume devant le groupe Renault (23%), continue de souffrir de problèmes de logistique, mais voit ses livraisons légèrement progresser sur trois mois (+5,6%).

Le groupe Volkswagen affiche un fort rebond avec 24.294 voitures vendues (+22%).

Les voitures électriques continuent de gagner du terrain et représentent à présent 17% du marché des voitures particulières, soit quatre points de plus qu'en mars 2022. Les hybrides et hybrides rechargeables ont représenté 32% des ventes et les voitures à essence 39%.

"Surfant sur la vague porteuse de l'électrique, les marques chinoises avancent peu à peu leurs pions. Si Tesla culmine toujours en tête (8.710 immatriculations en mars 2023, soit une hausse de 80%)", suivi de Peugeot, Renault et Dacia, "le chinois MG (1.475 immatriculations, en hausse de 161%) talonne Fiat (2.022 immatriculations, +29%) en cinquième position", indique le cabinet AAA Data dans un communiqué publié samedi.

"Le choix technologique de la motorisation électrique bouleverse l'ordre établi chez les constructeurs au niveau national comme au niveau mondial. Avec l'arrivée des marques chinoises sur le marché français, les parts de marché des constructeurs historiques risquent d'être chèrement disputées", analyse Julien Billon, directeur général de AAA DATA.

Par ailleurs, le déclin des motorisations diesel se poursuit. Avec un recul de 6% des immatriculations, elles ne représentent plus que 11% du marché des particuliers, précise ce cabinet.

afp/rp