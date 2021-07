Le marché automobile rebondit en juin et s'électrifie

Zurich (awp) - Le marché automobile a poursuivi en juin sa lente remontée, après avoir été impacté par la pandémie de coronavirus. Si les moteurs à combustion représentent toujours la majorité du marché, l'électrique poursuit sa marche en avant.

Au mois de juin, 26'005 voitures de tourisme neuves ont été immatriculées en Suisse et au Liechtenstein, une progression de 6,2% sur un an, a indiqué jeudi l'association auto-suisse dans un communiqué. Depuis le début de l'année, les mises en circulation ont bondi de 20,7% à 124'547 unités.

Alors que les moteurs essence (-0,6%) et surtout diesel (-19,1%) poursuivent leur déclin, les véhicules entraînés par moteur électrique et hybrides continuent d'être plébiscités, selon les statistiques de la faîtière.

Entre janvier et juin, les véhicules hybrides électriques (HEV) ont ainsi plus que doublé le nombre d'immatriculations à 25'698 unités et les voitures hybrides rechargeables (Plug-in PHEV) ont enregistré un bond de 134,8% à 10'373 unités. Les véhicules purement électriques ont aussi vu leurs immatriculations doubler sur un an à 12'319 unités. Ces derniers affichent une part de marché d'environ 10%.

Malgré l'envolée des chiffres, Auto-Suisse estime qu'il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre d'ici la fin de l'année l'objectif de 270'000 immatriculations.

al/rp