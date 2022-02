Le marché automobile se redresse en janvier

Zurich (awp) - Le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et au Liechtenstein a démarré l'année sur une progression de 5,1%, après plusieurs mois de repli. Les problèmes d'approvisionnement en puces électroniques liés à la pandémie de coronavirus restent cependant d'actualité, limitant les capacités de production des marques automobiles.

Au cours du mois de janvier, 15'899 immatriculations ont ainsi été enregistrées. "Néanmoins, le marché est toujours nettement en retard sur son niveau d'avant-pandémie, vu qu'entre le tournant du millénaire et 2019, la moyenne mensuelle de voitures de tourisme neuves immatriculées en janvier s'élevait à près de 20'000", souligne mercredi un communiqué d'auto-suisse.

"La demande reste nettement supérieure à l'offre de véhicules. Les délais de livraison aux clients sont plus longs que d'habitude. Nous espérons que la situation d'approvisionnement en composants électroniques et en autres matières premières s'améliore au second semestre", déclare le porte-parole Christoph Wolnik.

Les chiffres de janvier constituent par ailleurs la première avancée depuis août 2021.

Au niveau des systèmes de propulsion, les véhicules hybrides, électriques, à gaz et à pile à combustible ont continué à augmenter leurs parts de marché, représentant ensemble 47,7% des nouvelles immatriculations. Avec 2126 voitures électriques (+106% sur un an) et 1531 hybrides plug-in (+32,4%), les véhicules rechargeables sur le réseau électrique représentaient 23% du marché en janvier, illustre auto-suisse.

lk/ol